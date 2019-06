América Latina, Cuba,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

Publicado el Miércoles, 12 Junio, 2019 - 11:06 (GMT-5)

Un joven cubano grabó su propia detención en las calles de La Habana a manos de dos agentes de policía.

Este ciudadano, identificado como Juan Harry Gálvez Valdespino, protagonizó un tenso intercambio de palabras con los policías antes de ser esposado.

"Aquí está la grabación. ¿Por qué me vas a esposar? Te di el carnet y me estás haciendo el cacheo", preguntó este barbero. El agente, lejos de explicarle el motivo por el que iba a ser arrestado, le pidió que guardara el teléfono móvil con el que estaba grabando la escena.

No ad for you

"Tú sabes que eso no me lo puedes hacer en la calle", denunció Valdespino ante el registro policial. Segundos más tarde lo esposaron y lo introdujeron en el auto patrulla.

Varios vecinos salieron en defensa del joven barbero y le dijeron al policía que no se trataba de ningún delincuente.

"Yo no he dicho que sea un delincuente, ustedes no me entienden, yo tengo que hacer mi trabajo", respondió el agente ante la indignación de los presentes que estaban contemplando la detención.

Gálvez Valdespino reveló que el día en que fue trasladado hasta la unidad policial era el cumpleaños de su hija.

Al día siguiente fue puesto en libertad con una multa de 500 pesos por desacato.

Hace poco un cubano con ciudadanía estadounidense también fue detenido por las autoridades de la Isla cuando estaba de visita en el país.

"Cuba sigue siendo el peor país del hemisferio en temas de derechos y libertades", dijo a CiberCuba Alejandro González Raga, activista del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y ex preso del llamado Grupo de los 75.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194

Recibe todo el contenido de CiberCuba sin censura por Telegram: CiberCuba en Telegram