Publicado el Jueves, 13 Junio, 2019 - 07:39 (GMT-5)

Juan Harry Gálvez Valdespino ha contado cómo vivió su detención en La Habana, a la par que denunció que las irregularidades que cometieron los agentes de policía.

"Creo que existe el odio racial, no creo que por tener el pelo verde o tener tatuajes sea motivo para una detención o ser sospechoso. Es la incultura que hay en este país, aquí te ven con unos moños y ya tú eres un delincuente", lamentó en un vídeo publicado en su perfil de Facebook.

"Los mayores delincuentes andan con traje y corbata y están sentados en una mesa. Como no se pintan el pelo de verde y no llevan tatuajes no son delincuentes aparentemente", añadió.

Este joven, de profesión barbero, reconoció sentirse impotente ante el arresto, que se produjo el día en que su hija cumplía años.

"No pude cantarle felicidades, tuve que dormir en un calabozo con delincuentes. No tengo antecedentes penales, nunca he robado, ni he tenido una bronca, ni he dado una puñalada. Soy barbero y no tengo que ver con nada", afirmó.

Al día siguiente de su detención, Gálvez Valdespino fue puesto en libertad con una multa de 500 pesos por desacato. "Me sueltan al otro día con una multa de 500 pesos, que no es el salario de nadie. Son dos paquetes de pechuga y un pomo de aceite", criticó.

"Me acusan de desacato porque me resistí, me querían obligar a borrar el vídeo. Allá dentro no te dan ni agua", confesó.

El pasado 8 de junio un cubano con ciudadanía estadounidense también fue arrestado por las autoridades cubanas cuando estaba de visita en la Isla.

Este hombre también pidió explicaciones a la policía del arresto y recordó que tenía libertad de expresión. "Dame una justificación, yo no me he metido con nadie, ni le he dicho nada a nadie. Por qué estoy esposado, filma esto que lo voy a poner en Facebook. Dile que me suelte que me voy para mi casa", afirmó.

