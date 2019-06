América Latina, México,

Publicado el Viernes, 21 Junio, 2019 - 18:44 (GMT-5)

El youtuber cubano Frank Camallerys, que se ha dado a conocer por compartir experiencias dentro de Cuba a las que pocos cubanos tienen acceso, ha viajado a México y ha aprovechado para compartir su experiencia al enfrentarse por primera vez a mundialmente conocidas franquicias estadounidenses de comida rápida.

Su primera parada fue en Starbucks, donde degustó un caramel frappuccino sugerido por varios de sus seguidores en Instagram, y que, aunque no es muy amante del café, encontró rico.

La segunda parada fue para probar una hamburguesa clásica de McDonald's, aunque terminó pidiendo una sencilla que, por supuesto, no se parecía a las Big Mac o Quarter Pounder, las más famosas de la franquicia.

En su última parada, apostó por un combo de hamburguesa, papas y refresco "como si no hubiera un mañana" en Carl's Jr., que le pareció buena de sabor aunque destacó que era mucho mejor un plato de arroz, frijoles y yuca.

Por último, el youtuber deseó que ojalá no llegaran estas franquicias a Cuba porque no era buenas y que la comida cubana era mucho más rica, lo que provocó la molestia de algunos seguidores.

"Espero que no llegue?? Todos deberíamos tener la posibilidad de elegir, tal como tú lo hiciste", "Increíble eso último que dijo", "Decepción total, me encantan sus videos pero eso que dijo al final no se lo cree ni él, además comparaciones absurdas de hamburguesas de comida rápida con comida tradicional de tu país, por qué no lo comparas con meriendas que venden por La Habana", "Ese último comentario me decepcionó mucho de Frank, se le salió lo de adoctrinado, el pueblo debe tener la opción de elegir dónde quiere comer con su dinero", "Por muchos allá pensar así como el, esta cuba como esta!! El mundo esta lleno de gastronomía variada, y los cubanos de allá también tienen derecho a probar diferentes opciones", "Debes de compararlo con el pan con croqueta y el pan con medallón que venden en los merenderos y no con la comida tradicional", comentaron algunos.

Otros prefirieron cuestionar que haya usado su visita a México para comer comida rápida, con la exquisita y variada gastronomía de ese país, aunque el motivo del video era probar esas franquicias tan conocidas de nombre en Cuba e inaccesibles para todo el que no puede viajar.

