Publicado el Miércoles, 7 Agosto, 2019 - 08:44 (GMT-5)

Los vecinos de un parque de casas móviles en el noroeste de Miami están preocupados por las amenazas de muerte de una mujer que intentó robar sus perros, luego de supuestamente haber perdido el suyo, informa la cadena AméricaTeVéCanal41.

La mujer identificada como La Juan García fue arrestada este domingo después de ir puerta por puerta, en estado de embriaguez o drogada, buscando su perro y acusando a los vecinos de su robo.

"Si no me da mi perro, yo te voy a matar" cuenta a esa cadena Armando Quesada que le dijo la acusada. Este hombre no se explica por qué ella lo amenazó por un perro.

"'Te lo juro que te voy a matar' y venía a mi puerta hasta tres veces", agrega Alba Flores quien recuerda que le fue encima y le dijo que no se metiera con ella.

Según los reportes policiales, citados por AméricaTeVéCanal41, la mujer había denunciado el robo de su perro a la policía, que al llegar al lugar se dio cuenta de que era ella quien estaba intentando robar a las mascotas.

La Juan García tiene una fianza de 7.500 dólares y los vecinos temen que regresa al parque de caravanas, localizado en la 27 avenida y la 76 St del noroeste de Miami, agrega el citado medio.

Aunque en esta ocasión la acusada no llegó a robar a los perros, los hurtos en Miami son una de las principales preocupaciones de sus residentes.

Esta semana tres individuos se llevaron 1,2 millones de dólares en joyas de una casa en otra zona de esta ciudad.

Foto de portada: Captura de pantalla de YouTube / AméricaTeVéCanal41.

