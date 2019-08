Publicado el Jueves, 22 Agosto, 2019 - 07:45 (GMT-5)

Nancy González relató durante una entrevista con América Tevé la detención arbitraria que sufrió junto a su esposo por intentar entrar insumos médicos, procedentes de Estados Unidos, en el hospital de Cienfuegos.

Según explicó los custodios del centro sanitario le pidieron documentos para poder entrar los medicamentos, pero como ella sólo tenía su pasaporte americano, entonces le pidieron entonces un soborno.

"Cuando lo escuché le dije a mi esposo: 'tu no vas a darle nada'. Aunque mi esposo tampoco le iba a dar nada", aseguró.

"Salimos caminando para dentro del hospital y ahí (el custodio) empezó a amenazarme. Le dije que era un punto y creo que le dije poco", añadió.

Instantes después fueron trasladados hasta una unidad policial, aunque antes les permitieron ver a los dos familiares que están ingresados en el hospital y se encuentra en estado crítico.

"En la unidad de policía vivimos una odisea, vinieron cuatro oficiales y trataron de intimidarnos diciéndonos que no íbamos a entrar más en Cuba. Le contesté que no me importaba, que sencillamente Cuba era una dictadura y que yo era tan cubana como ellos. Les dije que si me querían deportar que lo hicieran ya", detalló al citado medio.

González señaló que los oficiales cambiaron de actitud cuando les informó que le daba igual no poder entrar más a la Isla. "Bajaron el tono, me dijeron que ellos necesitaban del turismo, que no todos los policías eran igual y que hiciera una denuncia contra el custodio del hospital. Terminé con una multa y unas cuantas horas en la estación de policía", afirmó.

El matrimonio de cubanoamericanos, que reside en Missouri, sufrió este suceso el pasado 20 de julio y dijeron que días atrás sí que pudieron entrar al mismo hospital los insumos médicos.