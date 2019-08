Publicado el Viernes, 30 Agosto, 2019 - 11:15 (GMT-5)

Katherine Savon Rodríguez exige que se haga justicia a la muerte de su hija y su pequeña nieta, quienes murieron el pasado mes de julio a causa de una explosión de gas que se produjo en Centro Habana.

Esta madre cubana acusa de negligencia a la empresa estatal que trabajaba en su barrio en el momento del suceso y denuncia que los presuntos responsable están actualmente en libertad bajo fianza.

"Quiero que se haga justicia y sí van a ir presos, si no hay nadie que vaya preso, que vaya el presidente de la revolución y se encierre ahí, porque alguien tiene que pagar por la muerte de mi hija. Ya no me interesa nada. Salga el sol por donde salga y que caiga quien tenga que caer", aseguró en un vídeo que compartió la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

No ad for you

"Si no me dan la justicia de mis hijas, la voy a tomar por mi mano al precio que sea necesario. Caiga quien caiga, si es el presidente o el que sea. No tengo nada que perder, no tengo mamá, ni papá, ni casa, ni hija", añadió.

En la explosión acabó con la vida de su hija Dayma Cespedes de 21 años y su nieta Anayelis de la Caridad, de un año y medio, además de herir de gravedad a su sobrino. Según explicó Rodríguez, los peritos le dijeron que la explosión de gas entró a su casa por las aguas albañales.

En este sentido denunció que tres días antes del trágico suceso los vecinos avisaron que había un salidero de gas en la zona a los trabajadores de la compañía estatal. "Los vecinos les dijeron que había olor a gas, pero los trabajadores no hicieron nada, como todo en este país", lamentó.

El día de la explosión Savón se encontraba en su trabajo, sus vecinos le avisaron de lo que había ocurrido. Cuando acudió a su casa, su hija y su nieta habían muerto en el hospital.

Savon Rodríguez dijo que hizo su denuncia hasta en el Consejo de Estado, pero que allí la atendieron en el medio de la calle y le dijeron que no sabían nada del caso.

Esta madre, que lleva una camiseta con la imagen de su hija y su nieta, sigue exigiendo una respuesta a las autoridades cubanas.