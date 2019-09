Publicado el Jueves, 19 Septiembre, 2019 - 15:41 (GMT-5)

El opositor cubano, Yasser Rivero Boni, recientemente sentenciado a tres años de privación de libertad, ha relatado a CiberCuba su historial de activismo político contra el Gobierno cubano.

"Yo no me voy a entregar porque yo no he cometido delito", ha dicho el joven opositor, quien califica de "tribunal prostituido" a quienes lo juzgaron. Rivero Boni insiste en que no puede entrar a prisión porque no hay delito, ya que lo único que ha hecho es ejercer un derecho universal, que es la libertad de expresión.

"Andaré alzado, andaré alzado hasta que me capturen o me den tiro", ha concluido el joven, quien previamente ha explicado que la represión contra él comenzó en el 2011, cuando le fabricaron un delito que no cometió, y lo condenaron a 6 años de prisión por un presunto delito de robo con fuerza.

Su madre, Jaqueline Boni, se incorporó al Movimiento de las Damas de Blanco y la Seguridad del Estado empezó a darle instrucciones a Yasser, estando en la cárcel, para que contribuyera a que su madre abandonara el activismo.

Boni ha explicado que él lo que hizo fue todo lo contrario: se convirtió en vocero de actos de violación de los derechos humanos y actos de corrupción y abusos desde dentro de la cárcel, todo ello a través de la prensa independiente.

En un elocuente relato que dura unos 16 minutos, Yaser Rivero Boni, explica de forma pormenorizada varios episodios que ha vivido con la policía política cubana, cómo fue golpeado en varias ocasiones por guardias y aislado en celdas de castigo y trasladado fuera de La Habana.

Rivero Boni fue condenado por el Tribunal Municipal de Marianao, en La Habana, por un supuesto delito de atentado. Fue juzgado el 22 de agosto, recibió la sentencia el lunes y este mismo miércoles debía interponer un recurso de apelación.

detenido por agentes policiales en La Habana el pasado 2 de febrero, cuando realizaba su labor como promotor de ventas. Fue golpeado violentamente por gritar consignas en contra de la familia Castro, tras pedírsele su identificación como represalia por su activismo político.

En aquella ocasión se le acusó del delito de atentado, y la fiscalía pidió para él 6 años de privación de libertad. El activista explicó que durante la vista oral quedó demostrado que la policía lo había agredido a él y no al revés. No obstante, ha sido condenado a tres años de cárcel.

Hace unos años Rivero se hizo famoso por interrumpir una transmisión en vivo de ESPN, de un partido amistoso que se celebró en la Habana entre el Tampa Bay Rays de las Grandes Ligas y el equipo cubano, durante la visita del expresidente Barak Obama a la Isla.