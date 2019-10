Publicado el Viernes, 11 Octubre, 2019 - 13:38 (GMT-5)

El senador de Florida Rick Scott comparó la crisis en Venezuela con el holocausto y pidió cortar el flujo de petróleo a Cuba en una entrevista con el programa Venezuela 360 de VOA.

"Todos nos enfocamos en el Holocausto, en las cosas horribles que pasaron, en cuántos judíos fueron asesinados en Europa­. Vemos que está ocurriendo otro genocidio en Venezuela, donde los niños están muriendo de hambre. Los niños no sobreviven porque no tienen las medicinas adecuadas. Todo por un solo hombre, (Nicolás) Maduro", dijo Scott tras criticar la inacción de las Naciones Unidas (ONU).

La ONU "no están haciendo su trabajo. Ellos no lo están cuestionando, no están resolviendo el problema. Realmente es repugnante su falta de acción", afirmó.

"Ahora mismo es importante asegurarnos de que no fluya el petróleo entre Venezuela y Cuba, y todos los días debemos pensar qué más podemos hacer para poner más presión sobre Maduro para que salga del poder", señaló sobre la influencia del régimen en el chavismo.

Para Scott, "la única razón por la que Cuba tiene 20 mil cubanos o cualquiera que sea la cifra de personas apoyando a Maduro en Venezuela, es porque están obteniendo petróleo. Si nos aseguramos de que no reciban de vuelta petróleo, va a ser muy difícil para Cuba continuar el envío de criminales desde Cuba para apoyar Maduro", apuntó.

Desde que Juan Guaidó asumiera la presidencia interina de Venezuela, Estados Unidos apoya al líder de la Asamblea Nacional de Venezuela como único representante legítimo de ese país, al igual que más de 50 naciones.

Sin embargo, Maduro y sus afines insisten en culpar a las sanciones de EE.UU., entre ellas a buques petroleros que transportaban petróleo a Cuba y a la familia de Raúl Castro, de la crisis económica y humanitaria en Venezuela.

Al respecto aseguró que "la gente estaba muriendo de hambre desde antes de que se impusieran las sanciones económicas. Maduro está matando a la gente desde antes de las sanciones económicas. Esta es nuestra única oportunidad. Tenemos que hacer todo lo que podamos".

Sobre la opción militar para acabar con Maduro aclaró que "es muy importante en la mesa. Pero el presidente (Donald) Trump no quiere ir una guerra. Yo no pienso que él quiera una guerra".

En Cuba las sanciones de EEUU a Venezuela, e incluso a la Isla, ocasionó desde septiembre una crisis energética que el Gobierno del ratificado Miguel Díaz-Canel insiste en llamar "situación coyuntural" para negar las semejanzas con el Período Especial.