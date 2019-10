Publicado el Jueves, 24 Octubre, 2019 - 11:18 (GMT-4)

Marcos González, el tercer arrestado por la muerte de un joven durante una fiesta en Miami, también es cubano, y compareció este miércoles en Corte junto a Matthew Hernández, otro de los detenidos.

Según la policía, González -de 18 años- sirvió de conductor del vehículo involucrado en los hechos, y la orden de arresto indica que sabía las intenciones de los otros dos sospechosos cuando acordó manejar el auto.

La jueza les negó el derecho a fianza y les formuló cargos por la muerte a disparos de Ángel Cueli, el adolescente de 15 años que falleció a última hora del sábado.

No ad for you

Por otro lado, la audiencia prevista en la Corte juvenil contra el cubano Josue Cao, el menor de edad involucrado en el crimen, fue pospuesta para el próximo jueves, porque el adolescente de 17 años tuvo una crisis nerviosa antes de su audiencia.

En la Corte de adultos, los fiscales dijeron que Cao y Hernández fueron las personas que dispararon contra el grupo de asistentes a la fiesta.

El abuelo de Ángel Cueli declaró a un medio local que el arresto de los responsables de la muerte de su nieto servirá para que no atenten contra otras personas. "Hay un aliento, que es que evite que a otra persona le pase (lo que le ocurrió a Cueli), que ese individuo no le haga daño a otras personas, pero eso no me devuelve a mi nieto", dijo.

La familia del adolescente fallecido, que celebró una vigilia el lunes, emitió a través de un representante una declaración en la tarde de este miércoles, agradeciendo a la comunidad "por la efusión de amor y apoyo recibidos en los últimos días".

"Nos ha llevado más allá de las palabras saber que Ángel tocó tantas vidas", añade la declaración, y concluye pidiendo que se respete su privacidad por "esta pérdida inimaginable".