Carlos Alejandro González es un migrante cubano en México que, luego de atravesar todo Centroamérica, teme pedir asilo en la frontera a las autoridades de Estados Unidos.

Ciertamente, los suicidios entre los migrantes cubanos que han tenido lugar en los últimos meses han afectado a muchos, en particular el caso de Roylán Hernández Díaz, quien se hizo amigo de Carlos Alejandro durante la travesía y quien se quitó la vida en el Richwood Correctional Center, en Louisiana.

“No me lo podía creer, me quedé impactado al saber la noticia, después de haber pasado todo el recorrido y que muera así. Era una persona alegre. Siento que se desesperan más los cubanos al saber esta noticia de cómo está la situación allá dentro. Yo no veo muchas esperanzas”, asegura Carlos Alejandro en un reporte publicado por CubaNet.

Esta situación les ha hecho repensarse la idea de querer solicitar asilo o quedarse del lado mexicano de la frontera: “Quizá me toque pasar mañana, y no pienso ir, pienso quedarme aquí, está muy difícil la situación y no quiero quedarme preso”, dijo el joven.

Roylán Hernández Díaz, de 43 años y originario de Pinar del Río, se encontraba en una celda de castigo conocida como “el pozo”, en la que había sido recluido tras iniciar una huelga de hambre. El cubano estaba detenido desde hacía cuatro meses.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (American Civil Liberties Union, ACLU) comenzó una investigación en el Centro de Detención para inmigrantes de Otero, en Nuevo México, Estados Unidos, luego de que varios detenidos denunciaran que tres migrantes de nacionalidad cubana habían intentado suicidarse en lo que va de mes.

Por su parte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tuvo que admitir ante la filtración de la noticia que migrantes cubanos de 20 años "intentaron lastimarse rasgándose las muñecas con sus tarjetas de identificación de detención".