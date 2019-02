América Latina, Cuba,

Publicado el Lunes, 4 Febrero, 2019 - 12:18 (GMT-5)

El músico cubano Yulien Oviedo ha aportado su granito de arena a la ayuda de los damnificados tras el paso del tornado por varias localidades de La Habana y ha brindado su apoyo a una de las familias afectadas por el desastre natural.

Así lo ha dado a conocer el propio reguetonero a través de una publicación hecha a través de sus perfiles sociales en la que se puede ver a dos mujeres agradeciéndoles por su colaboración.

"A Yulien Oviedo , a las personas que me han ayudado realmente, a todos”... “A Yulien Oviedo que se ha tomado el trabajo de mandar a sus amigos a venir aquí a ver como estamos, un millón de gracias para él y para todas las personas”, han sido las palabras de las cubanas.

En cuanto al artista, ha comentado junto al material: "La felicidad que siento ahora mismo no tiene comparación, no me interesa tener ni casa, ni dinero, ni ropa, ni prendas, ni carro, lo poco que tengo lo brindo sin pedir nada a cambio, lo que hago lo hago de corazón por eso El Señor que lo mira todo me bendice, no por lo que estoy haciendo ahora, sino por lo que siempre hice, por eso hoy les doy primeramente gracias a mi productor y hermano @hector_santana90 y también gracias a todo aquel que se ha comunicado con esta señora tan bella que merece vivir cómoda. Ahora tu casita va a estar mejor que antes, te lo juro por Dios".

La señora, por su parte, ha sido una de las tantas perjudicadas por el inesperado fenómeno atmosférico que arrasó en algunos barrios capitalinos como Santos Suárez, Regla y Guanabacoa, el pasado domingo 27 de enero.

El tornado le sorprendió a ella y a su nieto con las ventanas abiertas de su domicilio y cuando fue a cerrarlas para impedir el paso de los vientos, sintió una explosión que le hizo perder el conocimiento.

Al despertar estaba tumbada en el medio de la calle al lado de su nieto, quien tenía una herida en la cabeza que necesitó una sutura de 10 puntos. Juntos volvieron y vieron las críticas condiciones en las que había quedado el hogar que habían tardado 14 años en construir, sin techo y sin apenas ninguna de sus pertenencias materiales.

Según relató la propia abuela, "su nieto de 10 años le salvó la vida".

Ahora, gracias al poder de las redes sociales la historia de esta señora y su nieto ha llegado hasta muchas personas que se han interesado en brindarles una mano amiga, entre ellas Yulien Oviedo, quien parece ser que le ayudará a reconstruir su casa y le llevará la esperanza de vuelta a casa.

