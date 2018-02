5 museos de La Habana que quizás no conozcas y deberías visitar

Los cubanos hemos visitado mucho el Museo de la Revolución, El Museo Nacional de Bellas Artes, el Castillo de la Real Fuerza, y aunque son lugares de un interés histórico único, lo cierto es que la ciudad ofrece otros muchos espacios que quizás no conocías.

Si no has visitado estos museos que acá te recomendamos, podrías comenzar a hacerlo ya. No son los más populares en La Habana, pero no por eso dejan de ser sumamente interesantes.

Haz una guía para que los fines de semana visites cada museo que no conozcas. ¡Te ayudamos!

1- Museo del Automóvil

Foto: CiberCuba

Se encuentra en un antiguo edificio de la Plaza de Armas, en la Habana Vieja, específicamente en la calle Oficios No.13, entre Jústiz y Obra Pía. Cuenta con más de 40 autos de carácter histórico entre su colección, como el Oldsmobile de 1959 que utilizaba Camilo Cienfuegos. También cuenta con automóviles antiguos de las marcas Thunderbird, Pontiac, Ford T, entre otros.

2- Museo de las Esencias

Foto: Radio Taíno

También se conoce Museo del Perfume o Perfumería Habana 1971, y fue inaugurado en el año 2000 en un edificio de la calle Mercaderes No. 156, entre Obra Pía y Lamparilla, en la Habana Vieja. Además de ser un lugar expositivo que exhibe fragancias artesanales, el Museo del Perfuma se dedica a la comercialización de aromas, entre las que se encuentran la rosa, la violeta, el jazmín, el ilhang, el azahar, el tabaco, la lila, la lavanda, el cítrico, el vetiver, el pachulí y el sándado.

3- Museo del Aire

Foto: Wikipedia

Es un sitio dedicado a la cosmonáutica, la aeronáutica y la defensa antiaérea, que cuenta la historia de Cuba relacionada con estos temas. El museo exhibe el T-28 de la Fuerza Aérea Rebelde, y los T-33 y B-26 utilizados en los combates de Playa Girón. Hasta el años 2010, el museo se encontraba en La Lisa, pero su colección fue trasladada a la base aérea de San Antonio de los Baños.

4- Museo de los Orishas

Foto: Habana Radio

Quienes estén interesados en conocer la historia y la cultura de la religión afrocubana, pueden visitar este lugar, ubicado en Prado No. 615, entre Monte y Dragones. El museo, a cargo de la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, cuenta con una exposición permanente de esculturas de los principales dioses africanos.

5- Museo de Naipes

Foto: Pinterest

El museo cuenta con una colección de 2000 piezas, con diferentes decorados alegóricos, estrellas del Rock y Hollywood, naipes con fines publicitarios, humorísticos o eróticos. Se encuentra en la calle Muralla 101, esquina A Mercaderes, en la Habana Vieja.

Lo cierto es que estos no son los únicos. Existen el Museo del Ron, el Museo del Tabaco, el Museo Napoleónico, El Museo de la Farmacia Habanera, el Museo Nacional de Artes Decorativas, la Casa del Árabe, el Museo Antropológico Montané, entre muchos otros que puedes recorrer y no quedarte sentado en casa. ¿No crees?