7 costumbres de los cubanos el 14 de febrero

Una fecha como el 14 de febrero se presta para muchas cosas. Hay quien se pone “a correr” días antes para encontrar lo indicado que hacer ese día con su pareja. Hay personas más ocurrentes que otras, algunas más prácticas.

Para muchos, la fecha es de suma importancia y otros la dejan pasar por alto.

No obstante, hay quienes esperan el día con vehemencia para celebrar.

Estas son solo algunas de las cosas que hacen los cubanos el día de San Valentín. ¿Las has hecho tu?

1- Intercambio de regalos

En las escuelas, grupos de amigos o centros de trabajo, muchos hacen intercambios de regalos para celebrar el Día del Amor y la Amistad. ¡Seguro participaste en alguno!

2- El amigo secreto

Muy parecido al intercambio de regalos, pero de manera anónima. Es casi un juego que muchas disfrutan, buscando el mejor presente para ese “alguien” que no sabe quién le va a traer el obsequio.

3- Regalar los anillos de compromiso

Muchos se embullan para aparecerse ese día con los anillos de compromiso, algunos súper extravagantes, aunque quizás nunca lleguen a casarse. En Cuba, en los últimos tiempos, se ha estilado mucho esa práctica.

4- Pensar si es mejor decirle que sí a tu ex

Es una fecha que a las personas también les pone nostálgicas. Por tanto, cuando se ven solas, a veces piensan si lo mejor es “ablandarse” un poco y acabar de volver con el ex.

5- Tener sexo

Siempre hay quien prepara la cama, con pétalos de rosas y velas para una noche romántica. Aunque para tener sexo no se necesita una fecha específica, muchos acaban la noche de esta manera, que siempre es una buena opción.

6- Salir a cenar

Quien tiene el dinero, aprovecha la ocasión para salir a un lugar agradable a cenar. Y quien no lo tiene, prepara una comida en casa, y siempre va a ser igual de hermoso para la persona que quieres.

7- Pelear

Aunque el 14 de febrero es una fecha especial para muchos, no quiere decir que no haya su “peleíta” como en el resto de los días. Las discusiones también son parte de las relaciones de pareja, y si no hay fecha para amar, no hay fecha para discutir. ¡Pero con mesura!