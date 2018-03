La infancia es una etapa en que nos sumimos en un mar de fantasías, la etapa en que nuestra imaginación es quizás más fértil.

De niños nos vimos en todos los escenarios posibles, y muchas noches pedimos con todas nuestras fuerzas que esos deseos se cumplieran algún día.

Unos llegaron, otros no, otros no vendrán nunca. Lo importante es no perder la capacidad de alcanzar los sueños, aunque parezcan demasiado imposibles.

De niño, ¿quién no tuvo estas fantasías que aquí mencionamos?

1- Que la maestra se enfermara para no ir a la escuela

2- Tener patines y una bicicleta

3- Que nos dejaran ir solos a la discoteca y a la playa

4- Encontrar al príncipe azul

5- Ser un cantante o actor famoso

6- Que nuestros padres nunca murieran