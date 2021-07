7 países a los que emigran los cubanos porque no les queda más remedio

Para nadie es noticia que Cuba es un país marcado por la emigración. Las personas, históricamente, han querido marcharse a otros lugares en busca de una mejor calidad de vida.

Luego del desmantelamiento de la política Pies Secos/Pies Mojados en enero de 2017, muchos cubanos perdieron la esperanza de tener a Estados Unidos como primera alternativa.

Aunque puedes encontrarte cubanos en cualquier parte del mundo, Estados Unidos sin dudas era el principal destino. No obstante, desde que Obama decidió revocar esta política que permitía regularizar el estatus migratorio en el país, los cubanos han emigrado a cualquier lugar posible, sin creer en lengua, religión o clima. Países que no hubieran estado en el imaginario como posibles lugares para establecerse, ahora lo son.

Estos son algunos de los países a los que muchos cubanos han tenido que irse, porque no les queda más remedio.

1- Surinam

Foto: Pixabay

En estos momentos, hay cubanos pidiendo asilo político en Surinam, un país donde se habla neerlandés, francés, creole, y que es una de las peores economías de América Latina. A pesar de esto, ¿por qué hay cubanos que lo prefieren antes que Cuba? Todos tenemos un por qué…

2- Holanda

Foto: Pixabay

Holanda se ha puesto de moda. Hay casi 3000 migrantes cubanos en ese país, donde el idioma también es un impedimento para muchos, y qué decir del frío. Aunque a muchos les están negando el asilo político, los cubanos no pierden las esperanzas de poder establecerse en esa nación.

3- Serbia

Foto: Max Pixel

Más de 70 cubanos en estos momentos están varados en Serbia. Muchos llegaron con el fin de entrar a algún país de la Unión Europea, y luego viajar de alguna manera a Estados Unidos. A raíz de las fuertes oleadas migratorias, Serbia cerró sus fronteras y muchos se han tenido que resignar y tratar de pedir el asilo político en ese país.

4- Montenegro

Foto: Wikipedia

Con Montenegro pasa lo mismo que con Serbia. A los cubanos no les ha quedado más remedio que pedir asilo en ese país, viven a veces en campos de refugiados, donde la mayoría son musulmanes, religión a los que los cubanos no están acostumbrados.

5- Rusia

Foto: Pixabay

Como Rusia no exige visado a los cubanos, se está convirtiendo en un destino, o el paso hacia países como Serbia o Montenegro. Para muchos en la Isla, la solución es irse. No importa si los rusos son personas difíciles, si la comida no les gusta o cae nieve. Se las arreglan como pueden.

6- República Checa

Foto: Pixabay

Los checos son personas demasiado frías y probablemente no lidien con la personalidad del cubano, pero lo cierto es que hasta a la República Checa están llegando desde la Isla. ¡Ni hablar del idioma checo o del frío! Pero qué le vamos a hacer. La gente sigue prefiriendo irse de Cuba.

7- Ecuador

Foto: Wikimedia Commons

La oleada de cubanos hacia Ecuador no es nueva. Primero el país no exigía visado a cubanos, y era un punto de partida para iniciar una travesía hacia Estados Unidos. Ahora que ya no pueden hacerlo, pues no queda de otra. Los cubanos se buscan cartas de invitación, contratos de trabajo, y se van a vivir a ese país.

Existen otros muchos lugares a los que los cubanos corren desesperadamente. En estos momentos están llegando a Chile cientos de cubanos, y a Uruguay, otros a España a pesar de la crisis, a México, muchos siguen tratando con Estados Unidos y algunos viajando a Colombia para tramitar sus visas estadounidenses. Demás está decir que si las visas en Colombia empiezan a ser denegadas, entonces Colombia, será otro punto de establecimiento para cubanos.