Los 20 refranes que más decimos los cubanos

Los cubanos somos dicharacheros, tenemos una particular manera de interactuar que hace que en muchas ocasiones nos tomemos los contratiempos con buen semblante (qué hubiera sido de nosotros si no fuera así) o al menos parezca que lo hacemos. Los cubanos, además, sabemos de todo, de todo aconsejamos, de todo hemos tenido vivencias y para todo tenemos una salida ingeniosa o inesperada.

Somos creativos por necesidad y por idiosincrasia, parecemos alegres por convicción o por costumbre, somos ingeniosos en las soluciones del día a día y lo somos con el lenguaje cuando, en la más cotidiana de las situaciones, ante la más violenta de las tormentas o la más sencilla de las situaciones sacamos un refrán (de bajo de la manga) y quitamos dramatismo a un asunto, sacamos una sonrisa a un interlocutor o conseguimos decir mucho con poco.

A continuación dejamos algunos de los refranes que más se dicen en Cuba: auténtica radiografía de cómo somos, cómo pensamos y de cómo vivimos.

1) A mal tiempo buena cara: una sonrisa desarma más que una protesta, un buen gesto y una cara amable son más efectivas que las súplicas o imposiciones. Con buena disposición se encuentran mejor las soluciones, se despejan las dudas y se halla el camino. Los cubanos lo saben y hacen de esta su mejor arma ante los muchos y diversos contratiempos que les reserva el día a día.

2) No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista (pero sí cincuenta): para algunos este refrán es un cómodo conformismo o llamada a la inacción; para otros, sabio comportamiento que da esperanzas ante las situaciones prolongadas cuya solución no se vislumbra (siempre que llueve escampa). Tristemente, la vida sí demuestra que los males pueden durar demasiado y los cuerpos tienen capacidades casi insospechadas para soportarlos.

3) Quien tiene una tienda que la atienda (y si no que la venda): se aplica tanto a las relaciones de pareja asimétricas, donde uno da más que el otro o en los negocios, como a los proyectos o negocios. Las personas, y las relaciones requieren tiempo para que fructifiquen y si no se les va a conceder el requerido, mejor cambiar y enfocar las energías hacia otros lugares.

4) Cuando el río suena piedras trae: siempre que hay un rumor extendido o replicado existe algún basamento que lo sustente.

5) A quien nace pa' tamal del cielo le caen las hojas (cuando el mal es de c* no valen guayabas verdes): hay que reconocerlo; por mucha buena cara que uno ponga, por muy o poco justificado que esté el clishé de que los cubanos son alegres o tienen buen carácter hay personas -o al menos períodos en la vida- en que todo parece conjugarse y los astros alinearse para que solo acontezcan desgracias, fallos, imprevistos, eventos fatídicos. Este refrán, que tiene otra versión más insular: si voy al mar se me seca, se reserva precisamente para esas nefastas etapas en que todo lo malo sucede. Afortunadamente, como no hay mal que dure cien años, las malas etapas suelen pasar. Dejan huellas, eso sí, pero pasan.

6) Al pan pan y al vino vino: las cosas deben decirse claras y directamente, sin rodeos, circunloquios ni desviaciones. Tristemente, en la práctica no siempre puede hacerse.

7) Camarón que se duerme se lo lleva la corriente: aunque muchos cubanos no hayan visto un camarón en sus mesas ni lo consuman con frecuencia pese a vivir en una Isla, este dicho se usa como llamado a la acción y al movimiento. El dicho cubano criolliza el latino carpe diem y alude a que el tiempo pasa y las oportunidades también.

8) Quien tiene padrino se bautiza: en Cuba el llamado tráfico de influencias, sociolismo u obtención de cosas, beneficios o ventajas por relaciones personales son el día a día de las interacciones entre las personas. Como los salarios no valen y los servicios son de mala calidad o no funcionan, las personas consiguen 'resolver' sus problemas y necesidades gracias a los favores o prebendas que les da conocer a alguien en puesto clave o con poder para decidir, conseguir o dar. Una versión de valor histórica y en desuso era tiburón se moja pero salpica.<

9) Donde comen dos comen tres: reflejo de la hospitalidad del cubano que 'echa agua a la sopa' o pone un plato de más si aparece un visitante inesperado 'casualmente' a la hora de la comida

10) Quien tiene amigo tiene un central: aunque tener un central ya no es lo que era antes, la bonanza de la producción de azúcar de otras épocas se tomó como analogía para ponderar el peso y la importancia de un buen amigo.

Un amigo cubano sirve hasta para un remiendo: te acompaña al hospital si tienes un familiar enfermo o pasa la noche en vela si hay un funeral, está pendiente de tus cosas y te escucha todas tus quejas hasta el cansancio, te dona sangre si hace falta para un ingreso hospitalario, te presta su ropa, su dinero. Un amigo cubano es casi la mayor riqueza con que la vida podrá premiarte aunque a veces el destino ponga miles de kilómetros de por medio.

11) De tal palo tal astilla (de casta le viene al galgo, hijo de gato caza ratón): refiere conductas similares y esperables entre personas con algún parentesco. El refrán hace justicia a la influencia de la genética y la educación en el seno familiar.

12) Al que Dios se lo dio San Pedro se lo bendiga: condensación popular que repele envidias o malas valoraciones de las dichas ajenas. Si alguien es afortunado, tiene suerte o éxitos en la vida, bravo por él.

13) Dios le da barba a quien no tiene quijada (quijá): en ocasiones las personas tienen oportunidades, ventajas y beneficios que ni merecen ni saben aprovechar (en los 90 dio origen a un chiste que en voz baja y con picardía repicaba en los hogares cubanos).

14) Perro que ladra no muerde (tú eres más rollo que película, tú eres más cáscara que boniato): la fanfarronería suele ser vacua. No siempre los comportamientos más escandalosos y llamativos se corresponden con las personas más activas. No siempre que alguien vocifera un rasgo es porque lo posee. Similar es el uso que se da de no es oro todo lo que brilla, que alerta que las apariencias engañan y que tras el primer velo en ocasiones subyacen características no tan visibles ni esperadas.

15) El que no llora no mama: si se desea algo hay que pedirlo o exigirlo con todas las energías y recursos de que se disponga. Sentados, callados o esperando nunca se ha obtenido nada porque del cielo solo cae agua y los pajaritos son más chiquitos y van al río.

16) A dios rogando con el mazo dando: hay quienes promulgan una cosa pero realizan otra, quienes exigen conductas que no practican. Este refrán se emplea mucho en Cuba para quienes en ocasiones desde la comodidad que les otorga el poder abogan por comportamientos en otros que no reservan para sí: los oportunistas, los acomodados, los vivebien piden austeridad y viven en la opulencia, piden sacrificio y viven en el derroche.

17) A quien madruga Dios lo ayuda: el éxito es para los trabajadores, los que se empeñan, los que no pierden el tiempo ni malgastan las horas de sus días.

18) La avaricia rompe el saco: la búsqueda del éxito, el confort y el progreso son el motor de las personas y las sociedades pero, en ocasiones, se pierde el rumbo, se equivocan las prioridades y lo que en inicio pudo ser un buen camino o actitud termina torciéndose y acarreando más problemas que beneficios. El límite entre el deseo y la codicia no siempre suele ser claro para todos (el que mucho abarca poco aprieta).

19) Donde manda capitán no manda soldado: las jerarquías se imponen aunque en ocasiones no les asista la razón y todos, en alguno o muchos contextos de nuestras vidas, tenemos que acatar lo que diga un superior o jefe aunque estemos en completo o parcial desacuerdo.

20) El que no tiene de congo, tiene de carabalí: El que mejor y más cabalmente nos define como nación y como cultura. Cuba es un país mestizo en sus credos, gustos y fisonomía de sus personas. En la Isla no solo puede verse la mezcla en la apariencia de las personas y sus muy diferentes formas de ser, sino en la propia cultura e idiosincrasia: en los hogares junto con el Sagrado Corazón de Jesús convive un coco de elegúa y las personas bailan el regetón más pegado que disfrutan la más clásica de las sinfonías, ajiaco y mixtura, eso es Cuba y eso los cubanos.

