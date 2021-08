Youtuber coreano reacciona a videoclip de Yomil y Dany: “Los cubanos tienen mucho flow”

Coreano Loco reaccionando frente al videoclip de Yomil y el Dany Foto © Captura de pantalla/YouTube

“Los cubanos tienen mucho flow”, comentó el popular youtuber Coreano Loco frente a uno de los últimos videos musicales del grupo cubano Yomil y Dany.

El tema titulado Putanga, incluido en el nuevo álbum de DJ Unic, “Attention”, cautivó al conocido youtuber, quien confesó sentirse impresionado ante la belleza de las mujeres cubanas.

“El mejor reaccionando Coreano Loco TV mil gracias por el apoyo a la cultura salvaje. Dímelo yunito. Estamos rompiendo”, dijo en Instagram Yomil Hidalgo.

No es la primera vez que Esteban Ahn (Coreano Loco) reacciona a un video de Yomil y Dany. La estrella de las redes dijo conocer a los cubanos, y aunque no mencionó el título del tema al cual reaccionó inicialmente, sí distinguió el subgénero de música urbana que se cultiva actualmente en Cuba: el reparto.

La canción a la que hacía referencia el coreano correspondía al sencillo Dura Magaly, uno de los reguetones más sonados en Cuba durante 2021.

"Últimamente estoy ahí disfrutando música cubana y tiene un género que creo que se llama el reparto. Me recomendaron que reaccione a este junte de Yomil y El Dany, que ya los he escuchado antes, con Wow Pupy y Dj Unic", dijo en aquella ocasión el popular youtuber, quien posee 3.4 millones de suscriptores en Youtube.

Esteban Ahn es conocido como Coreano Loco, Casi idol, y Sancho, aunque su verdadero nombre es Sung Jin Ahn. La multiplicidad de alias es el resultado de una infancia viviendo en varios continentes, de ahí que Ahn pueda hablar fluidamente el idioma español, el inglés y el koreano (su primera lengua).

Por su parte, el grupo de música urbana Yomil y Dany no ha dejado de lanzar nuevos sencillos y colaboraciones en este 2021. En esta ocasión se unieron al productor DJ Unic, una de las voces consagradas del reguetón cubano, para interpretar el tema Putanga.

Daniel Muñoz, conocido en el panorama artístico como El Dany, falleció el 18 de julio de 2020 a causa de una afección cardiovascular, según confirmó el reporte médico emitido por las autoridades de salud.

No obstante, aunque el integrante de la agrupación no esté presente, Yomil Hidalgo decidió honrar su memoria manteniendo intacto el nombre del proyecto. Junto al reguetonero Yomil continúa trabajando DJ Wongk, por lo que aún se alude al proyecto en términos de grupo, y no como la carrera en solitario de un artista.

En 2020, Yomil confesó en una entrevista con Alexis Valdés que tiene cerca de cien canciones inéditas que dejó grabadas El Dany durante los años que trabajaron juntos, y que las mismas permitirán que el artista se mantenga vivo a través de su música durante mucho tiempo.

