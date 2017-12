Lo que necesitas saber para asistir a tu cita en la embajada de EE.UU. en Bogotá

Como se dio a conocer la semana pasada, el Consulado de Colombia en La Habana ha comenzado a contactar a los cubanos que tenían citas programadas con la embajada de Estados Unidos en la Isla, a casi dos meses de que esta última suspendiera la emisión de visas por los misteriosos ataques a diplomáticos norteamericanos.

El Consulado colombiano ha comunicado, vía email, que las entrevistas para solicitar visas a EE.UU. han sido reprogramadas para el próximo mes de enero en la embajada de ese país en Bogotá.





De más de una veintena de categorías de visados, el pasado 15 de diciembre la cancillería de Colombia redujo las opciones a solo tres: visa de visitante (tipo V), visa de residente (tipo R) y visa de migrante (tipo M).

En tal sentido, los cubanos que viajarán al país suramericano de forma temporal y con la intención exclusiva de presentarse a su entrevista en la embajada de EE.UU., deberán optar por la visa tipo V.

Según recoge el sitio de la Cancillería colombiana, la categoría V cubre el viaje del “extranjero que quiera visitar Colombia una o varias veces o permanecer temporalmente en el país sin establecerse de manera permanente”. Esta visa se les otorga a quienes visiten el territorio colombiano con fines de ocio, turismo, interés cultural o para realizar gestiones personales o de negocios.

Los requisitos específicos para presentar una solicitud de visa en la embajada de Colombia en Cuba son:

1. Citación impresa del Centro Nacional de Visas o autoridad competente del gobierno de EE.UU. precisando la fecha en que deben presentarse en la embajada de los EE.UU. en Colombia.

2. Fotocopia de la página principal del pasaporte, donde aparecen los datos personales del titular.

3. Una fotocopia de la página del pasaporte donde se muestre que está vigente por al menos 180 días a partir de la fecha en que viajará a Colombia (debe incluir fotocopia de la prórroga estampada en el pasaporte en los casos que proceda)

4. Fotografía tipo visa o pasaporte, de frente y con fondo blanco.

5. Fotocopia de la reserva del pasaje de ida y vuelta de Colombia (no precisa estar pagada) Para el viaje de ida a Colombia la reserva debe ser para no menos de 10 días antes de la cita en la embajada de EE.UU en Bogotá; y el regreso para no más de 10 días después de la fecha de la cita.

6. Prueba de solvencia económica:

– Por cada viajero cubano, se requerirá un mínimo de $2000 dólares estadounidenses o su equivalente en otra moneda (CUC, pesos colombianos o pesos cubanos).

– El monto exigido debe ser demostrado mediante una acreditación bancaria o estado de cuenta de los últimos 3 meses, ya sea del propio viajero o del garante económico.

– En caso en que el que garantice la solvencia económica no sea la persona que va a viajar se debe presentar una breve carta explicativa de quien ofrecerá ese soporte económico. La carta deberá estar legalizada ante notario público.

El solicitante deberá presentarse en el Consulado General de Colombia en La Habana al menos 10 días laborables antes de la fecha de viaje, así como con no más de 30 días naturales antes de la fecha planificada para el viaje.

De acuerdo con la página de la Cancillería colombiana, que aún está ajustando sus datos tras el cambio de categorías, la emisión de la visa tiene un costo de más de 120 dólares.

La embajada de Colombia en Cuba está ubicada en el número 515 de la calle 14, entre 5ta Avenida y 7ma del reparto Miramar, La Habana. Sus teléfonos son (537) 2049644 / 2049645 / 2041248 y el correo electrónico es ecuba@cancilleria.gov.co. La entidad consular atiende de lunes a viernes, de 9:00 a.m a 1:00 pm.