El Asilo Canino en Sancti Spíritus: Sin comida ni medicamentos para atender a los perritos

Un reportaje publicado este fin de semana por el periódico Escambray, de Sancti Spíritus, denuncia la crueldad que cometen las autoridades, específicamente del municipio cabecera, con los perros callejeros. Según la información proporcionada, el problema “amenaza con volverse no crónico, que ya lo es, sino insoluble”.

Rodrigo Valdés Arias, especialista en Zoonosis del Departamento de Enfermedades Transmisibles del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología en la provincia, explica que en cada municipio se recogen diariamente los perros de la calle en los llamados carros jaulas para ser trasladados a los sitios donde los sacrifican con estricnina si, en un plazo de 48 horas, sus dueños no los reclaman.





Sin embargo, aclara el especialista, en la ciudad de Sancti Spíritus la nave a la que llevan estos animalitos no cuenta con personal suficiente, por lo que desde hace algún tiempo muchos de ellos son entregados en el Asilo Canino, donde las condiciones son pésimas. Valdés Arias asegura que aunque “allí juran y perjuran que el cariño a los animales sobra”, no cuentan con los insumos suficientes para cuidarlos.

El espacio, inaugurado hace siete años por la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre, “no reúne los requisitos mínimos para un buen desempeño”, dice.

Actualmente hay más de 70 perritos en ese lugar que se encuentran viviendo en condiciones de extrema crueldad. Alejandro Romero Emperador, delegado de la Fundación en Sancti Spíritus, considera que es muy difícil mantener la higiene del espacio, así como la adquisición de medicamentos para tratarlos. Según él, no hay siquiera veterinarios contratados.

El Ministerio de Salud de la provincia no se hace cargo del asunto, la cantidad de perros callejeros aumenta exponencialmente, y el Asilo Canino no tiene cómo sostenerlos. Muchos de ellos logran escaparse con enfermedades no tratadas. De hecho, citan un ejemplo de un animal que meses atrás mordió a una persona y al ser examinado, dio positivo a la rabia.

Los entrevistados en este reportaje dijeron que “no aparece la solución no ya a nivel de provincia, sino incluso de país, al carecer Cuba de una ley dirigida a hacer cumplir lo establecido en materia de protección animal”.

“En este asunto debe implicarse todo el mundo, estamos dispuestos a sentarnos a conversar—dice Romero—. Sacrificando animales no se va a conseguir nada, como tampoco llevándoles comida a los que están en la esquina o en el centro donde son abandonados. La solución no está en las patas de los perros, sino en las manos de los hombres”.