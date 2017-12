Lili Estefan, feliz junto a su papá por Navidad

La popular presentadora cubana Lili Estefan pasará estas Navidades junto a su padre, y ha querido mostrar su alegría con una foto junto a él en Instagram.

“Con esta belleza de hombre. ¡Pipo, te quieroooooo, to the moon and back! (como de aquí a la luna)”, escribió.





Lili se parece mucho a su papá. La publicación recibió muchos comentarios de admiradores que aprovecharon para agasajar a la presentadora y desearles a ambos unas felices Navidades.