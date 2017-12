Juan Guillermo Almeida: “No sé lo que pasa que ya la gente no quiere bailar con la música cubana”

El salsero cubano Juan Guillermo Almeida, hijo del ya fallecido vicepresidente del Consejo de Estado Juan Almeida Bosque, lamentó que nadie baila sus temas y aseguró que “ya la gente no quiere bailar con la música cubana” ante la prolongada irrupción del reguetón y otros géneros urbanos en la Isla.

“Está más que comprobado que el reguetón se ha apoderado de todos los jóvenes”, sentenció el joven intérprete, más conocido como JG, en el marco de una conferencia de prensa en Santiago de Cuba, donde ofrecerá un concierto este lunes en la noche.





“Ahora mismo usted pone un tema mío de cuando yo empecé y nadie lo baila; ahora mismo con dolor de mi alma, veo que nadie lo baila. Es buena música hecha por un arreglista pensando en el bailador, pero no sé lo que pasa que ya la gente no quiere bailar con la música cubana”, afirmó.

El cantante, que lleva casi una década al frente de su orquesta bajo el eslogan ‘Suena como se ve’, precisó que aunque gusta mucho del ritmo aportado por el reguetón se declara totalmente en contra de las “letras chabacanas”.

“Hay muchos lugares donde no ponen reguetón. Yo no soy de los que se oponen a este ritmo, pero sí a las letras chabacanas. Entonces no le veo sentido a que, en un lugar público, del Estado, pidan poner solamente salsa; en eso no estoy de acuerdo porque creo que todos los músicos tienen su talento, su perspectiva de ver la música”, señaló.

JG aseveró en tal sentido que su música “la consumen bastante los jóvenes y no la consumen más porque no hago el reguetón. Si lo hiciera estuviera como los reguetoneros. Yo creo que es bueno poner ese tipo de música para los jóvenes... pero no estoy de acuerdo con textos improcedentes”, recalcó.

El diario local Sierra Maestra rebatió estas declaraciones y apuntó que “es casi un suicidio decir que la gente no quiere bailar con la música cubana. Habría que hacerle un epitafio a las agrupaciones del país que hoy sí llenan salas, teatros y hasta estadios en Cuba y fuera de esta. Y no hacen reguetón”.

Juan Guillermo ofrecerá un megaconcierto este 25 de diciembre junto a otros destacados cantantes y agrupaciones musicales en el anfiteatro santiaguero Mariana Grajales, en la Avenida de las Américas.

“Para mí es de suma importancia celebrar en esta tierra el advenimiento del nuevo año del triunfo de la Revolución y espero que este espectáculo sea del agrado de todos los santiagueros”, destacó.