Conoce a la modelo e influencer española que está de visita en Cuba

La modelo española Jessica Goicoechea deslumbró en las calles de La Habana con unas sensuales imágenes que causaron furor en las redes.

Esta influencer, a sus 21 años recién cumplidos, dio a conocer en su página de Instagram los bellos momentos que dejó su estancia por la capital de Cuba.





La joven barcelonesa aparece muy bien acompañada en algunas de sus instantáneas. "Medio corazón está en La Habana", escribió en una de sus publicaciones.

Goicoechea recientemente se definió en una entrevista con 'La Vanguardia' como "modelo" ya que "influencer puede serlo cualquier persona de otra profesión, sea tenista o nadadora. Cada persona es influyente en su sector".

"Desde pequeña siempre he sido muy vergonzosa. Me encantaba ponerme ante la cámara pero al mismo tiempo me daba mucha vergüenza y era algo que sabía que tenía que superar porque quería ser modelo. Hoy mantengo ese punto de timidez, si bien no dejas de actuar cuando estás posando. De mi físico, los labios. Poso mucho usándolos", aseguró.

Sus imágenes en Instagram dan cuenta de su vocación para posar delante de una cámara.

Hasta el momento no se ha desvelado el motivo que la ha llevado a la capital cubana.