Don Francisco se queja de un taxista que le cobró 20 dólares en Nicaragua por llevarlo dos cuadras

El popular presentador de televisión Mario Kreutzberger Blumenfeld, conocido como Don Francisco, ha llegado a Nicaragua para celebrar su 77 cumpleaños y un taxista de San Juan del Sur, una playa turística del país, le ha cobrado 20 dólares por un trayecto de dos cuadras. "Más caro que París", dijo el comunicador chileno, según informa 100% Noticias Nicaragua.

El comentario de Don Francisco ha corrido como la pólvora y hasta el presidente de la Cámara Nacional de Turismo nicaragüense, Leonardo Torres, ha tenido que terciar en una polémica que él considera que afecta la imagen turística del país ya, asegura, la realidad es bien distinta: Nicaragua tiene los precios más bajos de la zona. No obstante, admitió que en el país se echan en falta más opciones para el servicio de transporte.





En declaraciones a la televisión local 100% Noticias, el presentador explicó que no es su primera visita a Nicaragua, aunque sí es su primera vez en San Juan del Sur. ¿Cuál es su impresión?, le pregunta el periodista, a lo que Don Francisco contestó: "No he visto nada todavía. Anduve en un taxi, dos cuadras, me cobró 20 dólares. Para dos cuadras está caro. Está más caro que París", señaló el presentador.

En Nicaragua el salario mínimo no supera los 200 dólares.