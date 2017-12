El Hotel San Carlos de Cienfuegos reabrirá en enero tras 30 años cerrado

Los habitantes de la provincia de Cienfuegos, en el centro sur de Cuba, volverán a ver abierto al emblemático Hotel San Carlos, luego de casi tres décadas cerrado, y la misma cantidad de años intentando repararlo, según informa el periódico local 5 de Septiembre.

La vetusta instalación cerró en los años 80 y se aprestaba a una reparación capital cuando fue sorprendida por el Periodo Especial, dejando a ingenieros civiles, arquitectos, y obreros con planos, picos, palas, ladrillos y cemento en la mano.





Desde entonces, por la obra pasó más de un organismo con interés en finalizar lo empezado, pero tras incontables esfuerzos todo el que intentó iniciar los trabajos, abandonó la idea. Algunos hicieron un poco más, otros un poco menos. Micons, Cimex o Cubanacán Hoteles fueron algunas de las empresas que estuvieron involucradas durante todo este tiempo en la reparación del inmueble.

El caso es que éste quedó abandonado y estuvo a punto de arrebatarle el trofeo de la demora constructiva al edificio que colinda con la cafetería Pinos Altos y la secundaria básica Frank País, justo frente al Hospital Clínico Quirúrgico Gustavo Aldereguía Lima.

El 9 de diciembre del año 2008, el semanario provincial 5 de Septiembre anunció a bombo y platillo:"Rehabilitan edificio del emblemático hotel San Carlos de Cienfuegos". La nota aseguraba que la obra se encontraba con "un 28,4% de valores ejecutados", y que se esperaba ver terminada "para finales del 2010".

"Yo me gradué de recepcionista hotelera en el año 1998 en la Escuela de Turismo, y ese año en el mes de abril o marzo no recuerdo bien, entró a mi aula el que entonces era delegado del Mintur en Cienfuegos, Luis Miguel,y dijo que no nos preocupáramos, que tendríamos oferta de trabajo muy pronto, pues ya en unos meses se terminaría el San Carlos, se comenzaría a construir el Meliá Los Pinitos, el Melia Costa Sur, y unas cabañas en Cayo Carenas, aparte de una ampliación en el Hotel Faro Luna con 150 habitaciones. Nada de eso se cumplió. Como siempre todo fue puras promesas", dijo a este redactor una ex trabajadora del turismo en Cienfuegos.

Un reportaje del canal de televisión local, Perlavisión, realizado en marzo del 2013, asegura ya para esa fecha, que el inmueble "estuvo abandonado durante más de veinte años", en lo que definieron como "paralización total".

El hotel, ahora, dicen, será entregado para su explotación el 14 de enero de 2018, "bajo la administración conjunta de la cadena española Meliá y la cubana Gran Caribe."

"Esto ha sido como la Maldición del Bambino", asegura R. Paradela, cienfueguero, ahora residente en Miami.

"Han transcurrido tantos años, que ya uno ni se acuerda cuándo empezaron a reconstruir el dichoso hotel. Lo último que funcionó ahí, que yo sepa, era el reservado del bar, y en el segundo piso, que estaba la Bolsa de Empleo del Turismo, pero eso fue en los 90, que ya tenían cerrada media cuadra para repararlo."

"Que esté finalmente listo le dará mucha alegría a los cienfuegueros, aunque no puedan hospedarse ahí porque los precios estarán por las nubes".