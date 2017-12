Erick Hernández intentará romper cuatro récords mundiales en 2018

El ya catalogado por muchos, mejor especialista de dominio del balón de la historia en Cuba, Erick Hernández, buscará extender su legado en 2018 y romper cuatro récords mundiales de la especialidad. A sus 51 años, Erick se mantiene en forma física y mental para continuar intentando récords que llevan casi tres meses de preparación.

“Siempre comienzo el año con un poco de preparación física general y después me inclino por un récord en específico. Pero aún me siento estimulado y quiero llegar a cuatro en 2018”, dijo Erick a la ACN.





Plusmarcas como la de más toques al balón con la cabeza en un minuto, o mas toques al balón en la posición de sentado, han puesto a Erick en un sitial de fama y reconocimiento mundial. Siempre ha sido característico en él la modestia, humildad y el trabajo sacrificado.

Uno de sus máximos inspiradores es el hermano de Erick, Douglas Hernández, preparador físico de Erick y otros nuevos talentos del dominio del balón en Cuba.

“Él me da consejos, me llama la atención sobre cosas que no veo a pesar de que siempre he intentado ser un perfeccionista en dominio del balón”, afirmó Erick sobre su hermano Douglas Hernández.