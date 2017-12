Nombran a una línea de ropa ‘Steve Jobs’ y Apple no pudo evitarlo

Steve Jobs Inc / Facebook

Tras cinco años de litigio en los tribunales, dos emprendedores textiles de Italia le han ganado a la famosa corporación Apple el derecho de comercializar su línea de ropa bajo la marca ‘Steve Jobs’ y utilizar un logo similar al de ‘la manzanita’.

Se trata de los hermanos Vincenzo y Giacomo Barbato, quienes se percataron en 2012 de que el conglomerado estadounidense detrás del cotizado iPhone jamás había registrado la marca ‘Steve Jobs’, y procedieron a hacerlo junto a un logo en donde se destacan una J mordida con una hoja (al igual que la manzana).





Apple los demandó de inmediato, pero la justicia italiana acaba de dictaminar que los hermanos podrán seguir utilizando tanto la marca como el logo.

¿Cómo se justificó el fallo? Las autoridades italianas entendieron que la J no es una fruta ni otro tipo de producto comestible y que, por lo tanto, la mordedura no hace referencia al logo de la empresa norteamericana.

“Siempre hemos trabajado en diferentes sectores y para terceros, un día decidimos hacer algo por nuestra cuenta, algo innovador. El innovador por excelencia fue Steve Jobs, esta fue la chispa”, dijeron los hermanos en declaraciones a la filial italiana de Business Insider.

Los Barbato, originales de Nápoles, podrán seguir comercializando bolsos, remeras, jeans y otros accesorios ‘iWear’ con la marca del conocido empresario estadounidense.

"Apple nos ha atacado en particular por el logo, la J que parece mordida como la manzana, pero para los jueces ‘una letra no es una fruta y en consecuencia no puede ser un bocado’. Por esta razón, éramos inexpugnables desde todos los puntos de vista”, explicaron.

Por si fuera poco, los Barbato dejaron saber que se encuentran “trabajando en una línea de dispositivos electrónicos muy innovadores” desde hace varios años. Es decir, el día de mañana podría existir un avanzado teléfono móvil con sistema Android bajo la marca Steve Jobs, que compita contra la marca legítima que el conocido hombre de negocios colocó entre las más exitosas del mundo.

“Seguiremos respetando el nombre de Steve Jobs: no haremos nada de bajo nivel, nunca verán teléfonos o televisores de mala calidad con la marca Steve Jobs. Tendremos pautas muy altas. La ropa y el diseño son las industrias en las que trabajamos, pero la electrónica siempre ha sido el objetivo de esta marca”, sentenciaron.