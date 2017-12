El emotivo mensaje de fin de año de Dayamí La Musa

La intérprete Dayamí La Musa emocionó a sus seguidores en las redes sociales con un sentido mensaje con el que despidió 2017.

"Dedícate a disfrutar de ti..cada momento, cada detalle cuenta, importa y no regresa..vive,siente y no te detengas por nada ni por nadie..yo por ejemplo este nuevo año voy a dedicarme más a mi familia y a mi carrera..mucho más..porque en realidad es lo que más me gusta hacer. Feliz fin de año para todos. Y que en este cumplas todo lo que te propongas", escribió la artista en su cuenta de Instagram.





El mensaje fue acompañado por una imagen donde se puede ver a la reguetonera con una sensual prenda de color negro.

Dayamí cierra un año que, entre otras cosas, ha traído el videoclip del tema "Bumper", un trabajo realizado junto a Osmani García y que fue grabado en los exteriores de la zona de Wynwood en la ciudad de Miami.