El lujoso regalo de Jennifer Lopez desata las críticas en las redes

El lujoso regalo que recibió Jennifer Lopez no sentó nada bien a algunos de sus seguidores, que criticaron a la artista por presumir del obsequio recibido del diseñador Valentino.

"Muchas gracias Valentino", escribió la cantante en su cuenta de Instagram. El mensaje fue acompañado de un vídeo en el que mostraba el bolso por la parte delantera y trasera.





Thank you!! @Maisonvalentino @pierpaolopiccioli.oficial Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el Dic 29, 2017 at 10:09 PST

Sus seguidores arremetieron contra "La Diva del Bronx" aludiendo al coste. "No necesitas esa cartera y lo sabes"; "las muertes de los animales no valen la pena por tu vanidad"; "te amo JLo, pero este es un post muy pretencioso deberías tener algo de humildad", fueron algunos de los controvertidos comentarios.

Sin embargo otros usuarios salieron en defensa de la intérprete y aludieron a su trabajo. "Acaso ella no trabaja duro para tener sus cosas. Quien sabe lo que ella dona, regala o financia o lo que Valentino dona, financia o regala. Si mi amigo es Valentino no me va a regalar una camisa de Ross Dress for Less. Si @jlo recibe ese regalo es porque su amigo considera que se lo merece", aseguró un seguidor.