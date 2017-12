Cristiano Ronaldo ya sabe qué hará después de retirarse del fútbol

En una entrevista que le realizara el ex astro italiano Alexandro Del Piero, el delantero portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, comentó algunos de los planes que tenía una vez llegada la hora de retirarse del fútbol. Ronaldo, quien alcanzó su 5to Balón de oro en 2017, habló para Sky Italia.

Del Piero le increpó sobre la llegada inminente del retiro dentro de unos cinco años y en qué lugar se veía, a lo que éste respondió: “Quiero probar a hacer películas. Luego tengo mis empresas: mis hoteles, mis gimnasios, mi línea con Nike. Quiero aprender a ser un hombre de negocios, empecé a planificar mi futuro con 27-28 años, hace mucho”, expresó.





Además, el luso reconoció que en algún momento de su carrera la Juventus de Turín se interesó por sus servicios, pero su agente Jorge Mendes se decantó por ir con el Manchester United. Ronaldo aclaró que aún le quedan motivaciones con el Real Madrid y con su selección de Portugal para el próximo Mundial de Rusia 2018.

“La gente habla de mi edad, pero a veces no estoy de acuerdo: muchos jugadores más jóvenes sufren lesiones porque no cuidan su cuerpo. Yo tengo 32, casi 33 años, ya no soy un niño, lo sé. Pero me siento fuerte y motivado, en mi mente sigo notando mi fuerza y esto para mí marca la diferencia”.