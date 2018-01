El colmo: Marlins también escuchan ofertas por Yelich y Realmuto

La purga de los Marlins en la temporada baja parece que encontrará un espacio eterno en la memoria de la fanaticada miamense. Los nuevos dueños del equipo no han cesado de mover (mejor dicho, soltar) piezas en su afán de reducir la nómina salarial a 90 millones, y ahora se habla también de que se escuchan ofertas por el jardinero Christian Yelich y el receptor J.T. Realmuto.

La escuadra que tanto batalló en la última campaña se ha desmantelado. Ya no están el MVP Giancarlo Stanton, el camarero dos veces All Star Dee Gordon y el jardinero Marcell Ozuna, también convidado al más reciente Juego de Estrellas. A la dupla Sherman-Jeter no le ha temblado el pulso para deshacerse de lo que más vale y brilla en la franquicia, y por ahí han salido hasta reclamos para boicotear los choques del plantel.





El remate de todo este proceso de aniquilación deportiva serían las salidas de Yelich y Realmuto. MLB Network reportó hace unas horas dicha novedad, añadiendo que el precio de venta sería notablemente alto.

Tanto Yelich como Realmuto han mostrado públicamente su descontento con el drástico cambio en la plantilla. El primero ha solicitado que la oficia central le explique su plan de reconstrucción –aseguró ESPN-, mientras el otro no escondió sus deseos de irse con su música (sus bates) a otra parte.

Según señaló el Miami Herald, la nómina actual de los Marlins está sobre los 94 millones, de manera que aún falta trabajo por hacer a los nuevos y obstinados directivos, cuyos índices de impopularidad crecen vertiginosa y justificadamente.

Como declaró no hace mucho el famoso agente Scott Boras, “hemos visto cómo una de las tiendas de joyería de Grandes Ligas se ha convertido en una casa de empeño”.

Da vergüenza.