El espectacular ‘outfit’ con el que Camila Cabello calentó la fiesta del Times Square

La cantante cubana Camila Cabello estuvo entre los artistas que se presentaron este domingo sobre los escenarios de la tradicional fiesta para despedir el año en la plaza del Times Square, en el corazón de New York.

Y es que la ex chica Harmony tuvo mucho que celebrar este 2017 gracias a su hit Havana, que registró cerca de 500 millones de streams (reproducciones online) en la plataforma Spotify, y cuyo audio logró más vistas en la historia de YouTube para una intérprete femenina.





Los éxitos no terminan ahí. Entre otros tantos reconocimientos, Havana produjo unas 6.3 millones de ventas por streaming (SPS); resultó número 1 en iTunes en 84 países (rompiendo el récord de 42 días en la primera posición de iTunes para una artista femenina), y alcanzó el número 2 en el conocido chart de Billboard Hot 100.

Presentado por el anfitrión de American Idol, Ryan Seacrest, el espectáculo de fin de año en Times Square también incluyó a los afamados cantantes Mariah Carey, Andy Grammer y Nick Jonas, que actuaron ante un público que debió soportar temperaturas por debajo de los -12 grados.

Una publicación compartida de camila (@camila_cabello) el Dic 31, 2017 at 11:42 PST

El clima desfavorable, no obstante, no pudo mellar el performance de la cubana sobre los escenarios, donde además de ejecutar el referido hit a la perfección, lució un espectacular diseño que la mantuvo abrigada durante toda la presentación.

Una publicación compartida de camila (@camila_cabello) el Dic 31, 2017 at 10:40 PST

Se trató de un extenso abrigo negro de estilo 'militar vintage' que acompañó con botas igualmente largas, un conjunto enterizo plateado y guantes de cuero negro, una mezcla perfecta de funcionalidad y glamour que dejó a la prensa más ‘fashionista’ sin palabras.

Momentos antes de la velada, Cabello se tomó un tiempo para tuitear que se sentía muy emocionada al punto de “llorar”, tras haberse enterado que el expresidente Barack Obama eligió Havana como uno de sus temas favoritos de 2017.

I️ CANT BELIEVE OBAMA SAID HAVANA WAS ONE OF HIS FAVORITE SONGS OF THE YEAR I️ AM REALLY CRUYING OH MY GOD DONT LOOKA T ME— camila (@Camila_Cabello) 31 de diciembre de 2017

"No puedo creer que Obama dijo que Havana fue una de sus canciones favoritas del año. Estoy llorando realmente. Oh mi Dios, no me miren", escribió la cantante.