Podría nevar en algunas zonas de Florida en los primeros días del año

El recién comenzado 2018 ha traído al sur de Florida temperaturas más bajas de lo normal, que incluso han provocado el cierre del parque acuático Volcano Bay, en Orlando, que está cerrado desde el 1 de enero a causa del frío.

No obstante, de momento las temperaturas todavía distan mucho de las que se han adueñado del norte del país, que se encuentra bajo el influjo de una ola polar.

#Arctic outbreak is bringing dangerous wind chills and will set additional record low temperatures through late this week: https://t.co/2Xqm8bIdLV pic.twitter.com/SoGfEuqatY

Florida, famosa por sus inviernos cálidos ha comenzado este 2 de enero con temperaturas entre los 50 y los 60 grados Fahrenheit (10 a 15,5 grados Celsius) y lloviznas en los condados de Broward y Miami Dade.

Medios de prensa y diversos modelos de pronóstico destacan que esta podría ser la semana más fría que haya vivido Florida en los últimos ocho años.

Incluso, hay quienes vaticinan que el aire está por debajo del punto de congelación y que es posible que ocurra algunas precipitaciones en forma de nieve.

