Trump regresa a Washington y avisa que 2018 será "un año tremendo"

Miami (EFEUSA).- Donald Trump retornó ayer mismo a Washington tras culminar sus vacaciones navideñas en Mar-a-Lago, en Florida, donde estuvo acompañado de su esposa Melania, y también de varios miembros de su familia.

Además de Trump, Melania y el hijo de ambos, Barron, partieron ayer rumbo a la capital el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, el secretario de Comercio, Wilbur Ross, y el jefe de Comercio Exterior, Robert Lighthizer, según informaron portavoces de la Casa Blanca.

Will be leaving Florida for Washington (D.C.) today at 4:00 P.M. Much work to be done, but it will be a great New Year!