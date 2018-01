En libertad bajo amenaza, disidentes cubanos que protestaron el 26 de julio

Los hermanos Leonardo y Alberto Ramírez Odio y su padre Alberto de la Caridad Ramírez fueron puestos en libertad bajo la amenaza de prisión si insisten en sus acciones opositoras, según informó este miércoles Martí Noticias.

Estos disidentes, que pertenecen al Comité de Ciudadanos Defensores de los Derechos Humanos, fueron arrestados el 29 de diciembre por ir a una estación de Policía portando pulseras con la inscripción "Cambio".





Su cita en la dependencias policiales se debió tras ser citados por la Seguridad del Estado para "devolverles algunas pertenencias que les habían sido ocupadas en un registro".

En este sentido Leonardo Ramírez Odio detalló al citado medio que las autoridades les hicieron dos "actas de advertencia". "Una para que no volviéramos a hacer ningún acto subversivo o íbamos a ir presos y otra para que nos pusiéramos a trabajar o íbamos a ir presos", reveló.

"A mí me soltaron primero, a mi hermano después y a mi papá de último porque dijeron que no le iban a devolver la bandera, no le iban a devolver los discos instaladores de la computadora. Dicen ellos que no ocuparon nada de eso", añadió.

El primer arresto de estos opositores se produjo el pasado 26 de julio cuando pusieron en marcha una protesta en la terraza de la Catedral de Santiago de Cuba el Día de la Rebeldía Nacional.