El cubano que sacó la bandera de EEUU un 1ro de mayo, Hombre del Año para la revista Washington Free Beacon

Daniel Llorente, el hombre que el primero de mayo de 2017 corrió por la Plaza de la Revolución de Cuba enseñando una bandera norteamericana, ha sido elegido Hombre del Año por la revista The Washington Free Beacon.

Recuerda la publicación el hecho ocurrido en el desfile por el Día Internacional de los Trabajadores, cuando Llorente emergió de detrás de una enorme pancarta que decía: "Nuestra fortaleza es la unidad" y corrió por la avenida vacía batiendo la enseña norteamericana.





“Cuba no había visto a un abanderado de la libertad más impresionante. El manifestante fue recibido con la misma calidez con que se saluda a la bandera estadounidense en Berkeley en estos días. Una muchedumbre descendió sobre él, golpeándolo brutalmente. Old Glory (apodo de la bandera norteamericana) fue arrancada y rápidamente oculta de la vista para no recordar a la audiencia que existe un mundo fuera del estado de la fortaleza”, explicó la revista.