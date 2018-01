Lista de espera de hasta tres años para hacer el traslado de teléfonos fijos en Las Tunas

Alrededor de mil 60 traslados de teléfonos fijos tiene pendiente en el territorio de Las Tunas el monopolio de las Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa), algunos de ellos con más de tres años.

De acuerdo con una publicación aparecida en el periódico de la provincia, durante el año pasado se redujo a "269 los casos de solicitudes pendientes", a los cuales la empresa espera darles solución durante el año en curso.





Una funcionaria dio a entender que algunos de estos traslados "demorados" estarían relacionados con las mudanzas que los propietarios de los teléfonos realizaron, ya que en algunas áreas de la provincia no cuentan con redes telefónicas. La entrevistada no especificó si esta "ausencia" tendría o no solución.

La especialista desvió la atención y explicó que el problema es que Etecsa desarrolla además otros proyectos. Se refería a la puesta en marcha de alrededor de 700 contratos de Nauta Hogar ya firmados en el territorio y al trabajo que se les sumará con el servicio de Internet a los celulares.