Cantautor gallego Andrés Suárez retoma sus colaboraciones con Buena Fe

El cantautor gallego Andrés Suárez regresó a La Habana para dar el toque final a varios proyectos que ha mantenido con músicos cubanos, entre ellos el dúo Buena Fe.

“Vine a Cuba, entre otras cosas, a cerrar asuntos pendientes y alguna canción, a ver a mi hermano Israel (la última vez que nos vimos escribimos Volar sin ti) y muy pronto, nuevos proyectos”, indicó el músico español en su perfil de Facebook.





En los últimos cinco años Suárez ha visitado en números ocasiones la nación caribeña donde ha actuado junto al grupo Buena Fe, integrado por el cantante y compositor Israel Rojas, y el guitarrista Yoel Martínez y ha ofrecido conciertos en solitario.

En uno esos encuentros escribió el tema Volar sin ti junto a los músicos de este popular dúo cubano

Suárez, quien ha declarado su admiración al trovador Pablo Milanés , ha llevado una carrera en la música española con más de siete discos y presentaciones en las principales plazas de ese país. Entre sus placas, editadas por la disquera internacional Emi, se encuentran De ida, Maneras de romper una ola, Piedras y charcos y Cuando vuelva la marea.

La canción que interpretó junto a Israel Rojas y Yoel Martínez fue grabada por el dúo cubano en su disco Dial, de 2013. El título cuenta con un video clip filmado en España por el realizador cubano Ián Padrón.

“Compusimos el tema en 40 minutos, la melodía salió sola, ni en dos semanas ni un mes. Imagínate, la gente me pregunta por qué no hacemos más, saldría un disco en un día, no? Por eso ahora quiero trabajar con mis hermanos de Buena Fe en estos días que estaré en Cuba”, dijo el cantautor gallego a Cubahora tras la publicación del tema en 2013.