Reportan incendio cercano a la casa de Hillary Clinton en las afueras de New York

Los bomberos de la ciudad de New Castle, en New York, respondieron a un incendio en la tarde de este miércoles que tuvo lugar en las inmediaciones de la casa del expresidente estadounidense Bill Clinton y la ex candidata presidencial demócrata Hillary Clinton.

Según reportó la agencia AP, la policía de New Castle recibió una llamada alrededor de las 2:50 p.m. sobre el incendio del inmueble, localizado en el poblado Chappaqua. El fuego, de pequeñas proporciones, logró apagarse media hora después.





Emergency vehicles on Old House Lane responding to fire at Bill and Hillary Clinton’s Home in Chappaqua. pic.twitter.com/IGYiOtY3LN— Marcus Solis (@MarcusSolis7) 3 de enero de 2018

El portavoz de Clinton, Nick Merrill, aclaró vía Twitter que el incendio se produjo en un edificio utilizado por el Servicio Secreto, no en la residencia de los Clinton, después de que la noticia causara “histeria” entre los simpatizantes de la ex senadora.

This report is wrong, & creating much hysteria. Yes, a small fire broke out in the @SecretService facility today on Clinton property, in a building not connected to their home. Fire was put out, local FD responded. The Clintons were not home. All is ok!https://t.co/fXnbqtLb2K— Nick Merrill (@NickMerrill) 3 de enero de 2018

Los Clinton, quienes compraron la casa en el condado de Westchester en 1999, no se encontraban dentro del inmueble en el momento del siniestro. "¡Todo está bien!", escribió el representante.