Yoanni Yera, el domador de caballos

El Cocodrilo matancero mordió al Alazán granmense (7x1) en la arrancada de los play off semifinales por el título de Cuba, apoyado en un fenomenal trabajo del zurdo Yoanni Yera y el quehacer sin apremios de sus jugadores. Hoy sigue esta fiesta desde las cinco de la tarde.

Highlights





*Lo primero que llamó mi atención fue la ausencia del líder jonronero del campeonato, Lázaro Cedeño, en un line up granmense que abrió espacio para Raúl González. A todas luces, Alfredo Despaigne no está en condiciones de desempeñarse al campo, lo cual le concede automáticamente el puesto de bateador designado; sin embargo, en tal caso a Cedeño se le debiera colocar en la antesala con el convencimiento de que puede suplir con el madero las carencias que enseña a la defensa. La diferencia de producción entre él y González es de escándalo: 20 jonrones contra 8, y 71 empujadas frente a 37. La pelota castiga, lo sabemos, y el refuerzo avileño no solo se vio maniatado en home plate, sino que inclusive pifió en un lance de rutina.

*Que Despaigne es uno de los bateadores más grandes que han pasado por las Series Nacionales, es un hecho. Lo probó hace ya tiempo, cuando era el único que peleaba con José Dariel Abreu por los principales lideratos del torneo doméstico, y lo corroboró hace poco al reventar la liga en el campeonato japonés. Pero al talento –da lo mismo el de Ted Williams que el de Orestes Kindelán- le cuesta dar la talla cuando le falta training, y el ‘54’ se ve descoordinado, carente de la velocidad pasmosa que le pone a cada swing. A recta limpia, retándolo a lo grande, lo ponchó par de veces Yoanni Yera, en las dos ocasiones con un hombre en el camino.

*Como siempre sucede en los juegos inaugurales de un play off, la tensión se podía respirar hasta el punto de que ya en el primer episodio cada escuadra tenía un error en la casilla. En las gradas convivían, entremezclados, el optimismo por la actuación del conjunto y la cautela de un público acostumbrado a alimentar grandes ilusiones para ahogarse después en la orilla, faltando unas brazadas para llegar a puerto. Pero Yera se encargó de poner las cosas en su sitio en una noche mágica que apuntaló su selección en este mismo sitio como el mejor lanzador de la campaña.

*Hace rato que el zurdo de Martí se ganó un hueco entre los serpentineros más confiables del país. Lo que ocurre es que siempre le ha faltado imponerse en el llamado ‘juego bueno’ y mucha gente lo considera un pitcher de fases clasificatorias... y hasta ahí. Este jueves fue otro. Este jueves estuvo duro y controlado, lúcido y rotundo, y en dos tercios de partido ofreció un recital de diez ponches, tres hits, un boleto y apenas una carrera soportada a la potente artillería de los campeones. Al final, 71 puntos de Game Score, casi el doble de un Lázaro Blanco a quien, mayoritariamente, se cataloga como el lanzador número 1 del momento. Formidable.

Ganó: Y. Yera. Perdió: L. Blanco. Salvó: Jonrones: Dejados en bases: Bases robadas: Y. Manduley. Doble plays fabricados: A. Sánchez, Y. Manduley. Errores: Y. Santoya, Y. Manduley, Y. Yera, R. González.

ALINEACIONES

Granma – Roel Santos, CF; Yordan Manduley, SS; Guillermo Avilés, 1B; Alfredo Despaigne, BD; Carlos Benítez, 2B; Raúl González, 3B; Geidy Soler, LF; Yulexis La Rosa, C; Raico Santos, RF.

Matanzas – Aníbal Medina, 2B; Yorbis Borroto, SS; Yurisbel Gracial, 3B; Osvaldo Vázquez, BD; Frederich Cepeda, LF; Yasiel Santoya, 1B; Ariel Sánchez, RF; Ariel Martínez, C; Eduardo Blanco, CF.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Hora de comienzo: 7:28 pm. Hora de finalización: 10:41 pm.

Árbitros: Jorge Niebla, Home; Juan de Dios León, 1B; Osvaldo de Paula, 2B; Ernesto del Risco, 3B.

LAS CARAS DEL JUEGO

Positiva: La buena cara mostrada por Matanzas, ahora sin caras largas ni tensiones evidentes.

Negativa: Los cuatro errores a la defensa, demasiados para choques en estas instancias.

Preocupante: El aparente agotamiento del líder de la rotación de los monarcas nacionales, Lázaro Blanco.

Incomprensible: La ausencia de Cedeño en el line up de Granma.

Recomendable: Para Matanzas, no confiarse de la forma mostrada por Despaigne.

MOMENTO CLAVE

Para mí se produjo en el mismo capítulo inicial, cuando Despaigne llegó al plato con un compañero en tercera. Si el slugger hacía el trabajo que tanto suele hacer, podía haber sido aquel un mazazo terrible para la inspiración del Cocodrilo. No obstante, Yera lo hizo esfumarse con un ponche trabajado en toda regla.

PUNTUACIÓN DE LOS ABRIDORES

Granma - Lázaro Blanco: 37

Matanzas – Yoanni Yera: 71

MVP DEL PARTIDO

Yoanni Yera.

TODAS LAS CARRERAS

1er inning: Aníbal Medina anotó por rodado de Osvaldo Vázquez. 1x0.

4to inning: Ariel Sánchez anotó por dead ball a Yurisbel Gracial. 2x0.

4to inning: Eduardo Blanco anotó por hit de Vázquez. 3x0.

5to inning: Frederich Cepeda anotó por hit de Ariel Martínez. 4x0.

6to inning: Yordan Manduley anotó por hit de Carlos Benítez. 4x1.

6to inning: Medina anotó por base por bolas a Cepeda. 5x1.

6to inning: Gracial anotó por rolling de Yasiel Santoya. 6x1.

6to inning: Vázquez anotó por wild pitch de Erluis Blanco. 7x1.