No es cierto que los tiburones estén muriendo de frío en Estados Unidos

El hallazgo por parte de la organización protectora Atlantic White Shark Conservancy (en español, Conservación del tiburón blanco del Atlántico) de tres tiburones congelados en Massachusetts, al noreste de Estados Unidos, alentó la creencia en la población de que los animales estaban muriendo de frío.

Se trata de tres cadáveres machos del conocido como tiburón zorro, que aparecieron en las playas de la península de Cape Cod. La institución recogió muestras de tejido y órganos de los ejemplares encontrados, los cuales han sido conservados para investigar mejor las causas de su muerte.





Pero la idea de que los escualos estén muriendo de frío acaba de ser desmentida por Greg Skomal, científico superior pesquero del Departamento de Pesca y Caza, quien lidera el programa de investigación de tiburones del estado, y que acaba de conceder una entrevista al sitio web boston.com.

Según el científico, los tiburones no están muriendo de frío, aunque éste sí los afecta, pues están quedando atrapados en las playas de Cape Cod, que las temperaturas frígidas han transformado en hielo. Están muriendo mientras intentan nadar a las aguas más cálidas del sur, y quedan varados en aguas poco profundas.

Para Skomal, la causa exacta de la muerte de los tiburones sigue siendo una hipótesis.

"La mayoría de las especies de tiburones necesitan moverse continuamente para respirar con eficacia. La costa norte de la Bahía de Cape Cod es bastante compleja en cuanto a bancos de arena que se interponen en el camino, así que si un tiburón está en aguas poco profundas no va a durar mucho si no puede seguir moviéndose. Si se queda atrapado es probable que se ahogue, literalmente, porque no puede respirar", señaló.

Añade el experto que los tiburones zorro son especies relativamente poco estudiadas en cuanto a sus patrones de movimiento y sus requisitos de temperatura en el agua. No obstante, se sabe que migran hacia el norte en el verano y en invierno regresan a la costa sureste del país. “Los tiburones que estamos viendo aquí son probablemente migrantes tardíos”, dijo.

Michelle Wcisel, directora de la institución Atlantic White…, informó que además de los tres tiburones zorro encontrados, se divisó un cuarto ejemplar la víspera de Año Nuevo, pero las condiciones del tiempo no permitieron que los investigadores los recuperaran.

“Afortunadamente esta tormenta lo empujará más arriba en la playa, y tendremos una oportunidad la próxima semana”, aclaró.

Estos científicos están atentos durante todo el año a los tiburones varados. Pero reconocen que el número que se ha visto esta temporada no es típica.

Estados Unidos ha sido afectado en los últimos días por una intensa ola de frío ártico que ha azotado la zona central y la costa este del país, con fuertes vientos, nieve y un récord de bajas temperaturas, y que ha dejado un saldo de al menos 11 personas fallecidas.