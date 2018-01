Nadar y morir en la orilla

En un encuentro maratónico y lleno de drama desde el sexto episodio, Granma supo alzar la cabeza después de una andanada de golpes matanceros, defendió la mínima ventaja de 12x11 en el último tercio y regresará a sus predios con la serie empatada a un triunfo por bando.

Highlights

*¿Que el partido dejó que desear, lejos de las expectativas que genera un duelo de postemporada? Sí. ¿Que ambos equipos enseñaron montones de carencias en elementos claves del béisbol? También. Pero nadie podrá desmentirme cuando digo que -luego de caer durante un rato en la monotonía de los scores abiertos- el tercio final deparó una pulseada que valió la pena ver. Bien por los dos. Y gracias.





*Los dueños de las aperturas demostraron por qué siempre se dice que estas fases cruciales están hechas para lanzadores con el brazo curtido en la batalla. Roy Hernández y Ulfrido García, muy destacados en la campaña pero también muy jóvenes, cargaron con once anotaciones de conjunto, y en el capítulo inicial sufrieron por igual las patadas voraces del prearranque. El derecho yumurino, líder en promedio de limpias en el campeonato, lucía como un manjar. El zurdo santiaguero, eficiente hasta frisar los predios de Doña Excelencia, no lograba colocar debidamente los envíos. Al uno se la botó Guillermo Avilés, que más tarde –ya sin él en el box- repetiría la dosis. Al otro se la despachó Yorbis Borroto. Después encontrarían el modo de enderezar un poco el rumbo, pero a la postre no pudieron hacerle justicia a su talento.

*Personalmente (y esta es la parte en que meto la cuchareta del derecho a dar criterios) siento que los Cocodrilos debieron preferir la experiencia de Dachel Duquesne en la lomita. Sin embargo, se inclinaron por dejar al veterano para el primer compromiso en estadio contrario, y la posibilidad de poner la balanza a su favor se esfumó como suele ocurrir con las cosas que no nos merecemos. En el bando contrario, Carlos Martí acertó para mi gusto: cuando vio que García se tambaleaba, se propuso pelear por la victoria con todo su arsenal: Yosver Zulueta, Raidel Martínez, incluso Alaín Sánchez, que estaría encargado del próximo partido. Con sufrimiento, es cierto, pero logró el propósito.

*¿Qué cosas me gustaron más? El juego de Yordan Manduley, Avilés y Yulexis La Rosa, y también el relevo balsámico de Sánchez. ¿Qué detalles me parecieron los peores? La inoperancia de Yurisbel Gracial sobre varios batazos hacia la raya (especialmente el doblete de La Rosa, que llevaba poca fuerza); y el gravísimo error innecesario de Geidy Soler, que trató de barrer un imparable con el ingenuo pensamiento de que Osvaldo Vázquez podría seguir camino rumbo al plato. ¿Y qué me emocionó? Pues claro, la remontada de nueve carreras por parte de los dueños de casa, algo con lo que no soñó ni el más encarnizado partidario de unos Cocodrilos que, otra vez, murieron en la orilla.

Score del partido entre Granma y Matanzas./Cibercuba

Ganó: A. Sánchez. Perdió: D. Góngora. Jonrones: G. Avilés (2), Y. Borroto. Dejados en bases: Granma, 7. Matanzas, 7. Bases robadas: Y. Manduley. Doble plays: Y. Gracial. Errores: Y. Gracial, A. Martínez (2), A. Medina, G. Soler.

ALINEACIONES

Granma – Roel Santos, CF; Yordan Manduley, SS; Guillermo Avilés, 1B; Alfredo Despaigne, BD; Carlos Benítez, 2B; Raúl González, 3B; Geidy Soler, LF; Yulexis La Rosa, C; Raico Santos, RF.

Matanzas – Aníbal Medina, 2B; Yorbis Borroto, SS; Yurisbel Gracial, 3B; Osvaldo Vázquez, BD; Frederich Cepeda, LF; Yasiel Santoya, 1B; Ariel Sánchez, RF; Ariel Martínez, C; Eduardo Blanco, CF.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Hora de comienzo: 5:03 pm. Hora de finalización: 9:42 pm.

Árbitros: Omar Peralta, Home Plate; Ernesto del Risco, 1B; Juan de Dios León, 2B; Juan Miguel Licor, 3B.

LAS CARAS DEL JUEGO

Positiva: Alaín Sánchez sacó la cara y mantuvo vivo a un equipo que amenazaba con hundirse fatalmente.

Negativa: Los desempeños defensivos de Yurisbel Gracial y Ariel Martínez.

Preocupante: El bullpen de Granma hizo más aguas que el Titanic, hasta el punto de exigir el auxilio del abridor del tercer juego.

Incomprensible: Y también repetitiva: la baja en el rendimiento individual de los jugadores matanceros en las postemporadas.

Recomendable: ¿De verdad no se puede mejorar el alumbrado del Victoria de Girón?

MOMENTO CLAVE

El hit de Yasiel Santoya al bosque izquierdo, con el posterior error de Geidy Soler, deparó una de las remontadas más dramáticas que se recuerdan en postemporadas.

PUNTUACIÓN DE LOS ABRIDORES

Granma – Ulfrido García: 35

Matanzas – Roy Hernández: 33

MVP DEL PARTIDO

Yulexis la Rosa. Desbordado al ataque, atento en el corrido de las bases, magnífico detrás del plato.

TODAS LAS CARRERAS

1er inning: Roel Santos anotó por sacri fly de Yordan Manduley. 1x0.

1er inning: Guillermo Avilés anotó por cuadrangular. 2x0.

1er inning: Yorbis Borroto anotó por cuadrangular. 2x1.

4to inning: Carlos Benítez y Raúl González anotaron por doble de Yulexis La Rosa. 4x1.

4to inning: La Rosa anotó por error en tiro de Aníbal Medina. 5x1.

5to inning: Manduley anotó por hit de Alfredo Despaigne. 6x1.

5to inning: Avilés anotó por doble de Benítez. 7x1.

5to inning: Despaigne y Benítez anotaron por doble de Raúl González. 9x1.

5to inning: González anotó por hit de Roel Santos. 10x1.

5to inning: Ariel Martínez anotó por sacri fy de Borroto. 10x2.

6to inning: Avilés anotó por cuadrangular. 11x2.

6to inning: Osvaldo Vázquez anotó por hit de Ariel Sánchez. 11x3.

6to inning: Frederich Cepeda anotó por dead ball a Eduardo Blanco. 11x4.

6to inning: Yasiel Santoya anotó por base por bolas a Medina. 11x5.

6to inning: Sánchez anotó por base por bolas a Borroto. 11x6.

6to inning: Blanco anotó por sacri fly de Gracial. 11x7.

6to inning: Medina anotó por base por bolas a Cepeda. 11x8.

6to inning: Gracial anotó por hit de Santoya, Vázquez y Cepeda anotaron por error de Geidy Soler. 11x11.

7mo inning: La Rosa anotó por passed ball de Martínez. 12x11.