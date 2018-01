Hombre en la Florida salva a 233 iguanas de morir congeladas

Un joven norteamericano de veinticuatro años pasó la noche del jueves navegando en botes por los canales del sur de la Florida para salvar del frío a tantas iguanas como le fuera posible.

Michael Holston llevó a su propia casa 233 iguanas, a las que acomodó en recipientes plásticos y fundas de almohada. Decidió rescatar las especies no nativas porque según él, cuando las temperaturas bajan, se paralizan por el frío.





El canal digital de noticias WSVN capturó imágenes del momento en que Holston está ayudando a una de las iguanas.

“Lo sé, amigo, está haciendo mucho frío aquí, amigo”, comentaba mientras agarraba un ejemplar de un árbol. “Si caen al agua, van a morir. Me rompe el corazón porque soy un amante de los animales, y hago mi mejor esfuerzo para ayudar”.

Holston había planeado con anticipación lo que haría con las iguanas: encontrarles un hogar a cada una. Reveló que ya tiene “hablado”, un destino para 69 de ellas. Muchos de los reptiles que rescató son bastante grandes: de un metro y medio, metro ochenta...

Este defensor de los animales no está solo. Él comparte su labor con más de 440.000 seguidores en Instagram donde es conocido como The Real Tarzann. “Gente de todo el mundo en Internet me ayuda. Cada uno consigue hogares”, explicó.

El viernes por la noche Michael se dirigía a rescatar a más iguanas, en una jornada particularmente fría en el sur de Florida. “Hacer esto me hace feliz, muy feliz. Lo amo”, concluyó.