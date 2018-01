Este es el mensaje racista por el que H&M se ha visto envuelta en uno de sus mayores escándalos

El cantante, compositor y productor canadiense de origen etíope, The Weeknd, ha dicho que ya no trabajará más con la cadena sueca de tiendas H&M. "Estoy profundamente ofendido", escribió en su cuenta de Twitter.

Weeknd, quien colaboró con la campañía en dos colecciones en 2017, reaccionó de esta forma luego de ver una imagen pubicada en la página web de H&M que ha sido esta semana apliamente criticada por los usuarios por trasmitir un mensaje racista.

En la foto aparece un niño de raza negra con un suéter que lleva impreso en letras "El mono más genial de la jungla".

La compañía eliminó el anuncio de su sitio web después de que cientos de usuarios en las redes sociales acusaran de racistas la imagen que apareció en la versión británica de la tienda online.

La cadena se ha visto obligada a disculparse. Anna Eriksson, portavoz de H&M, ha dicho que "la imagen ha sido eliminada de todos los canales de H&M y pedimos disculpas a cualquiera que haya ofendido".

Los usuarios de las redes sociales señalaron que otras dos prendas de la misma línea, una que decía "experto en supervivencia" y otra con imágenes de animales, fueron modeladas por niños blancos.

El diseñador Alex Medina se quejó en Twitter:

Yo @HM you need to explain yourself. What the hell is this? https://t.co/YVAvjt0Nsd pic.twitter.com/jGGAPOLS6e

Y poco después añadió que en el año 2018 "No hay manera de que las marcas/directores de arte puedan ser tan negligentes y carezcan de conciencia". "[...] Tenemos que hacerlo mejor".

In the year 2018 there’s no way brands/art directors can be this negligent and lack awareness. If look at other sweaters in same category they have white kids. We have to do better. pic.twitter.com/Av4bS4t6yn