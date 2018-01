El tren de alta velocidad de Florida inicia esta semana sus primeros viajes

Miami, 8 ene (EFEUSA).- La primera línea férrea privada de alta velocidad de EE.UU., que conectará Miami y Orlando, en Florida, iniciará esta semana un "servicio introductorio" de 41 millas (66 kilómetros) entre Fort Lauderdale y West Palm Beach.

La compañía Brightline no ha informado del día preciso en que arrancará el servicio y se ha limitado a señalar que será "la semana del 8 de enero", sin dar precisiones de horarios ni precios.

We're making road rage a thing of the past! #gobrightline is giving you back peace of mind with frequent and reliable train departures. pic.twitter.com/J4FbBUPXuu