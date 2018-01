"Jumanji: Welcome to the Jungle" supera a "Los Últimos Jedi" en la taquilla EE.UU

LOS ANGELES, 7 ene (Variety.com) - "Jumanji: Welcome to the Jungle", de Sony, se impuso en la taquilla del primer fin de semana del 2018 frente a "Insidious: The Last Key" y "La Guerra de las Galaxias: Los Últimos Jedi", con una recaudación de 36 millones de dólares en 3.801 salas en América del Norte.

La cuarta entrega de la franquicia de terror "Insidious", de Universal, ganó 29,3 millones de dólares en 3.116 salas durante su fin de semana de estreno.





"Los Últimos Jedi" quedó en tercer lugar con un descenso de un 55 por ciento en su ganancia a 23,6 millones de dólares en 4.232 cines. La película de Disney-Lucasfilm ha generado un total de 572,5 millones de dólares en 24 días, la sexta recaudación más grande de la historia.

"The Greatest Showman" de Fox tuvo un buen desempeño en su tercer fin de semana y ocupó el cuarto lugar, con un declive de un 12 por ciento en su ganancia a 13,6 millones de dólares en 3.342 salas. La película ha recaudado un total de 77 millones de dólares en 19 días.

"Pitch Perfect 3" de Universal quedó en quinto lugar con 10,2 millones de dólares en 3.458 salas, lo que lleva su ganancia en 17 días a 86 millones de dólares.

La comedia animada de Fox "Ferdinand" se ubicó en sexto lugar en su cuarto fin de semana con 7,7 millones de dólares en 3.156 salas, seguida por "Molly's Game" de STXfilms, protagonizada por Jessica Chastain, que recaudó siete millones de dólares luego de expandirse a 1.608 salas desde 271.

Chastain recibió una nominación al Globo de Oro a mejor actriz en un drama por su rol en la película.

La cinta también recibió el viernes una nominación al Premio del Sindicato de Productores a mejor película, un día después de que el guión de Aaron Sorkin recibió una nominación del Sindicato de Guionistas en la categoría de mejor guión adaptado.

Editado en español por Carlos Aliaga.