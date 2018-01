Principales ganadores del cine y la televisión en los Globos de Oro de 2018

8 ene (Reuters) - El domingo se anunciaron los ganadores de los Globos de Oro de 2018 tanto para cine como para televisión.

Estos premios, organizados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, se entregan anualmente en Beverly Hills en California.





Principales premios en cine:

MEJOR PELÍCULA DRAMÁTICA: "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

MEJOR COMEDIA O MUSICAL: "Lady Bird"

MEJOR ACTOR DRAMÁTICO: Gary Oldman - "Darkest Hour"

MEJOR ACTRIZ DRAMÁTICA: Frances McDormand - "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

MEJOR ACTOR DE COMEDIA O MUSICAL: James Franco - "The Disaster Artist"

MEJOR ACTRIZ DE COMEDIA O MUSICAL: Saoirse Ronan - "Lady Bird"

MEJOR DIRECTOR: Guillermo del Toro - "The Shape of Water"

MEJOR ACTOR DE REPARTO: Sam Rockwell - "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO: Allison Janney - "I, Tonya"

MEJOR PELÍCULA ANIMADA: "Coco"

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA: "Aus dem Nichts" - Alemania/Francia

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL: "This Is Me" - "The Greatest Showman"

Principales premios en televisión:

MEJOR SERIE DRMÁTICA PARA TELEVISIÓN: "The Handmaid's Tale" - Hulu

MEJOR COMEDIA O MUSICAL PARA TELEVISIÓN: "The Marvelous Mrs. Maisel" - Amazon

MEJOR ACTOR, DRAMA PARA TV: Sterling K. Brown - "This Is Us"

MEJOR ACTRIZ, DRAMA PARA TV: Elisabeth Moss - "The Handmaid's Tale"

MEJOR ACTOR, COMEDIA O MUSICAL PARA TV: Aziz Ansari - "Master of None"

MEJOR ACTRIZ, COMEDIA O MUSICAL PARA TV: Rachel Brosnahan - "The Marvelous Mrs. Maisel"

MEJOR PELÍCULA O SERIE CORTA PARA TV: "Big Little Lies" - HBO