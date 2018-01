Fuerte polémica en Bolivia por la llegada de médicos cubanos

“Los doctores cubanos no cumplen con los niveles de formación profesional para brindar atención médica en Bolivia”, advirtieron representantes del sistema de salud de ese país andino, citados este lunes por el periódico local Página Siete.

El referido medio apuntó la preocupación de los galenos bolivianos sobre los profesionales cubanos de misión en su país, quienes no cuentan con el aval del Sistema Universitario Boliviano (SUB), ni del Colegio Médico. Ambas entidades argumentan que la formación de los isleños no equivale al 70% de los programas de estudios nacionales.





No obstante, el Ministerio de Salud en la nación suramericana ha otorgado matrícula profesional a más de 800 galenos cubanos y a más de 5.000 bolivianos graduados en la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) de Cuba.

A mediados de diciembre se supo que, en pleno paro médico nacional, arribaron a territorio boliviano cerca de 60 galenos cubanos. Para calmar los ánimos, la ministra de Salud, Ariana Campero –titulada por la ELAM–, declaró que los profesionales eran “los mismos colaboradores que trabajan” en el país desde 2006.

“El Gobierno quiere despedirnos porque trajeron médicos cubanos que no cumplen con los niveles de formación”, dijo a Página Siete una de las representantes del Colegio Médico de La Paz, Rosario Ruíz. Este ente colegiado nacional no reconoce a los galenos titulados por la ELAM.

Aunque los títulos entregados por la ELAM sean convalidados por el ministerio de Educación, no cuentan con el aval del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana.

“Por resolución, ninguna universidad del sistema nacional convalida estos títulos porque el pensum de la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba no cumple el 70% de materias que tiene el programa de estudios en Bolivia u otros países de la región”, anunció en declaraciones recientes el decano de la Facultad de Medicina de la UMSA, Gustavo Mendoza Ríos.

Explicó además que, como establece el reglamento de títulos y grados del CEUB, para obtener la convalidación universitaria los graduados en la ELAM pueden someterse a un examen teórico-práctico de equivalencia.

Si el postulante aprueba y cumple con el Servicio Social de Salud Rural Obligatorio de seis meses en el país, requisito para cualquier profesional de salud, se convalidará su título.

“Los médicos graduados en Cuba no tienen la formación de los que estudian en Bolivia ni en otros países de la región, por eso el Colegio Médico no puede darles su matrícula profesional”, acotó el doctor Rolando Gonzales, miembro del tribunal de ética del ente colegiado de la Paz.

El diario también cita la Ley 3131 del Ejercicio Profesional Médico, que considera como “profesional médico” todo aquel que haya culminado sus estudios y sea reconocido por el Ministerio del área de Salud y acreditado por el Colegio Médico de Bolivia.

“Contamos con título académico y demás documentación que acredita nuestra formación, emitido por esta prestigiosa institución con reconocimiento a nivel internacional”, refutaron por su parte los galenos graduados en Cuba, en un comunicado divulgado en pasado 3 de enero.

El documento añade que los médicos de la ELAM: “han cursado los seis años de carrera universitaria y los seis meses de Servicio Social de Salud Rural Obligatorio, dispuestos por los Servicios Departamentales de Salud –SEDES– de los nueve departamentos del país.

“Tenemos miembros de nuestra institución desarrollando la residencia médica en los distintos hospitales del país, los cuales se han sentido hoy muy afectados por este tipo de declaraciones que carecen de veracidad”, recalca el comunicado.

“Vemos un ataque, nos quieren desprestigiar, nos discriminan. ¿Por qué? Si nosotros somos profesionales”, lamentó al referido medio Roberto Carlos Tomichá, un médico boliviano que en 2005 ganó una beca para estudiar en la ELAM.