Impuestos y empleo: las claves del último año de Rick Scott al frente de Florida

Miami, 9 ene (EFEUSA).- Rick Scott, gobernador de Florida, anunció este martes que la agenda de su último año en el cargo estará centrada en reducir impuestos y en crear empleos. Sin embargo, recuerda que no se puede olvidar la crisis de los opiáceos y la situación de las comunidades de puertorriqueños y venezolanos en el estado.

El último discurso sobre "el estado del Estado", pronunciado en el Congreso estatal en Tallahassee, versó sobre la creación de empleos y la reducción de impuestos, el "leit motiv" de sus siete años de mandato.

Practicing my final State of the State earlier this morning. Thankful to be governor of the greatest state! I’ll never stop fighting for Florida. pic.twitter.com/b784CEzmxr