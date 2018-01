Avanza en Florida proyecto de ley que prohibirá textear a los conductores

El Subcomité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes de Florida ha aprobado por unanimidad un Proyecto de Ley de la Cámara 33, que otorgaría a las autoridades derecho detener a los conductores que leen o escriben mensajes de texto mientras se encuentran al volante.

BREAKING: As @news6wkmg pushes for #DrivingChange HB 33 (make texting while driving a primary offense) has unanimously passed the first subcommittee meeting. Long way to go, but this is a hopeful start for representatives @EmilySlosberg @ToledoForTampa @news6wkmg @MattNews6 pic.twitter.com/6WwvEnp5V8

Florida es uno de los pocos estados donde los conductores no pueden ser detenidos por enviar o leer mensajes de texto mientras conducen.

Si se aprueba finalmente, textear pasará de ser una “ofensa secundaria” a una “ofensa primaria”, lo que volverá legal que un conductor sea detenido por ese motivo, sin necesidad de otras razones añadidas.

Florida lawmakers are trying to make texting while driving a primary offense.



Florida is 1 of only 7 states that don't allow police to pull someone over if they see a driver texting. Only 2 states have no texting ban at all. #Cappylaw #Expectmore



