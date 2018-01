Peloteros cubanos visitan la Isla luego de la entrada en vigor de las nuevas medidas migratorias

Peloteros como Leslie Anderson o Yusniel Díaz han regresado a Cuba en los últimos días después de ponerse en práctica la nueva política migratoria que permite la entrada de ciudadanos que salieron ilegalmente del país.

Leslie Anderson en Cuba / Foto: Captura de Instagram

Las medidas benefician a muchos peloteros cubanos, quienes anteriormente debían esperar al menos ocho años para regresar a la Isla. Muchos demoraban más que eso.





Leslie Anderson, es uno de los que ha viajado en enero. Se le ha visto en su querido Camaguey con el campeón olímpico Julio Cesar La Cruz. También el prospecto de los Dodgers, Yusniel Díaz, aprovechó las festividades de año nuevo para reunirse con familiares y amigos.

Yusniel Díaz en Cuba / Foto: Captura de Facebook

No obstante, muchos no correrán la misma suerte, pues en el paquete de medidas que anunció el canciller cubano aclaraban que no podrían hacerlo quienes hayan desertado de misiones diplomáticas, deportivas o médicas.

Los últimos casos han sido los de Luis Manuel Castro, Yorkislandy Álvarez, Pablo González, Lázaro Ramírez, Yadiel Hernández o Luis Yander La O.